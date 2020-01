Grammy 2020: Priyanka Chopra y el escote highlights que deslumbró en la red carpet

Priyanka Chopra esta vez quiso romper sus propias reglas y sentirse libre al momento de usar un escote. La esposa de Nick Jonas, no dudó en recorrer la red carpet de la gala de los Premios Grammy, usando un escote que dejó a todos con la boca abierta, pero sobre todos fascinados por su buen gusto al momento de elegir una prenda.

A pesar que la bella actriz de la india estaba junto a su esposo Nick Jonas, todos los fkashes no dejaban de acapararla y es que el vestido hecho por Ralph & Russo, tiene una cierta inspiración española, con flecos en las mangas más esos bordados que recordaban a una mantilla flamenca y un escote que llevó a la luna a muchos.

Priyanka Chopra decidió llevar su cabello suelto con una raya al costado, este look le dio más elegancia a su outfit. El maquillaje en tonos nude y los accesorios, unos aretes candelabro de diamantes y anillos con las mismas piedras preciosas sumaban a la perfección para darle ese toque de originalidad en esta fantástica noche.

La primera ceremonia de premios Grammy se celebró el 4 de mayo de 1959, para honrar y respetar los logros musicales de los artistas intérpretes o ejecutantes del año 1958.

Los premios Grammy (originalmente llamados premios Gramophone) son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado de la industria musical a un artista específico.

El récord de los Premios Grammy ganados en la mayoría de toda la vida está en manos de Georg Solti, un director de orquesta húngaro-británico que llevó a junto a la Orquesta Sinfónica de Chicago durante veintidós años. Ha ganado 31 premios Grammys​ y tiene un total de 74 nominaciones.



