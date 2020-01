El corte de cabello en tendencia que querrás probar esta temporada de calor

Los Golden Globes tienen en honor de ser la primera premiación del año y la que arranca con la temporada de gala en Hollywood. También es la oportunidad perfecta para identificar las futuras tendencias de moda y belleza.

La ceremonia que se dio a cabo el domingo 5 de enero no fue la excepción: las celebridades más populares del momento desfilaron por la alfombra roja luciendo sus mejores looks de moda y belleza, dentro de los cuales destacó un aspecto en particular, los cortes de cabello.

Pero no se trata de cualquier corte, sino uno en particular que muchas actrices decidieron llevar para esta velada: se trata del bob. Este puede estar estilizado con una raya al costado (peinado muy popular entre las celebs), raya al medio, con acabado liso u ondulado, ¡no hay reglas!

Los expertos en belleza pronosticaron que el bob (y el lob, su versión un poco más alargada) seguirán marcando tendencia en el 2020 y esta primera alfombra roja nos lo demuestra. Por ello, en nuestra foto galería hemos reunido las fotos de algunas de las celebridades que optaron por este corte de cabello (y cómo peinaron sus melenas) para que tú también te animes a probar este estilo y renueves tu look.