Tipos de flequillos para verte distinta sin cortarte el cabello

Empezó un nuevo año y con este la posibilidad de emprender nuevas metas o concluir las que teníamos. Por eso, no hay mejor temporada para animarte a cambiar de look y atreverte a un peinado distinto. Si eres de las que no aguantan la idea de recortar su cabello o si con solo la idea ya te poner ansiosa de cómo te quedará el nuevo corte, entonces puedes darle un vistazo a algunos de los cerquillos que se te pueden quedar con el cabello largo y que además están en tendencia.

Una opción ideal para disfrutar un buen cambio y mantener el largo de tu cabellera. A continuación, te compartimos algunas de las mejores alternativas.

Cerquillo desmechado

Para obtener este estilo, pide a tu peluquera que degrafilen las puntas, de manera que algunas queden más cortas que las otras. El resulta es ideal para aquellas que tienen el cabello liso, ya que con las ondas o rizos el efecto no se verá. Hace poco se vio a la top model Jourdan Dunn con este tipo de flequillo, comprobando que seguirá su auge durante el 2020.

Cerquillo recto

Si deseas un look de muñeca, entonces este es el flequillo que debes escoger. Es perfecto para resaltar tu mirada y enmarcar el rostro, además es un peinado rejuvenecedor. Solo pide a tu estilista que te empareje las puntas y que llegue como mínimo a la altura de las cejas o que los cubra.

Cerquillo abierto

Si tienes el cabello largo este fleco es excelente opción, ya que corto en el centro y largo en los costados. Esta opción es ideal si tienes el rostro alargado, ovalado o triangular, porque dará mayor armonía a tus rasgos, además de estilizarlo.

Estilo shaggy

Con este tipo de cerquillo respetarás la textura de tu cabello, porque el punto es que se vea ligeramente despeinado. Tendrás que pedir que el fleco lo dejen casi llegando a tus pestañas y para el resto de tu cabeza, opta por un bob o un lob. Sobre todo, si tienes la cabellera ondulado o quedrado.

Fleco francés

Uno de los tipos de flequillos más cómodos, prácticos y favorecedores de todos. Es tan natural que muchas deciden cortárselo en casa, pero lo más recomendable es que vayas con un profesional para obtener justo el resultado que deseas. Para llevarlo con éxito, pártelo por la mitad o péinalo de lado, al igual que el estilo 'shaggy', esta opción se inclina más por una esencia effortless muy fresca.