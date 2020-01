Kylie Jenner da cátedra de total look black con prendas sencillas

Kylie Jenner no solo luce outfit extravagantes o de alta costura, también sabe cómo armar looks sencillos con básicos que la sacan de apuros, que a la vez le resaltan la figura. La menor de las hermanas Kardashian se decidió por unos leggins negros y unas combat boots con pasadores, con las que consiguió estilizar sus piernas.

Este fabuloso match negro lo usó lo podemos usar para ir a cenar o una reunión de trabajo, a esta combinación le agregó una chaqueta de cuero de la misma tonalidad para darle un aire más elegante.

Cabe mencionar, que los leggins y los combat boots fueron tendencias del año pasado, y se perfilan a no abandonar los clósets de las it girl en este 2020. Usarlos juntos es una oda al estilo. Y, si observas bien los detalles de este par de pantalones son de talle y corte alto, es decir, generoso para mujeres que tienen acentuar los glúteos, claro que el caso de Kylie no es necesario.

Si bien la temperatura está aumentando este outfit es perfecto para momento que no sabemos qué ponernos.