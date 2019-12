Eva Longoria y Victoria Beckham reconfirman dos tendencias para el 2020

En esta Navidad, Victoria Beckham y Eva Longoria pasaron un tiempo juntas y no dudaron en tomarse una fotografía para inmortalizar el momento, la misma que decidieron publicar en su cuenta de Instagram y junto a ello nos han revelado dos tendencias que continuarán vigentes este 2020.

La fotografía fue compartida por Eva Longoria en la que agradecía la amistad de Victoria , pero lo que más nos llamó la atención fueron los looks que utilizaron. A pesar de ser combinaciones básicas y sencillas, definitivamente son dos de las tendencias que continuarán vigentes este 2020.

Si te preguntas ¿cuáles son?, pues tamos hablando de los skinny jeans y las leggins. ¡Sí!, estas tendencias seguirán robándose nuestras miradas.

Eva Lució unos leggins en tono negro, el mismo que combinó con una casaca en un tono azul marino, unas botas estilo Chunky y una bufanda maxi, un look sencillo, cómodo, pero con gran estilo.

Por otro lado, Victoria se encargó de llevar esos pantalones que no pueden faltar en nuestro armario y hablamos de los skinny jeans. Este look lo combinó con un suéter que llevaba una camisa por debajo, además de una chamarra y unas altas botas, definitivamente un look que nunca fallará.

Es así como estas dos amigas han reconfirmado lo que todos estábamos esperando, dos tendencias cómodas y básicas que seguirán acompañándonos este 2020.