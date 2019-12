Aprende a hacer un leg contouring para que tus piernas se vean perfectas [VIDEO]

Great before/after shot via @sophiathao 👏🏼 👯 . . . . #legcontouring #bronzing #howto #beforeafter #mua #legcontouring #highlight #sephora #trendingatsephora #ipsy

Una publicación compartida de Say Hello To Sexy Legs (@sayhello2sexylegs) el 24 Oct, 2016 a las 12:38 PDT