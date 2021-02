Joven realizó un "baby shower" a su yegua días antes de su primer parto

Cuando una persona tiene a una mascota bajo su responsabilidad sabe que debe alimentarla, cuidarle y darle mucha atención porque se convierten en parte de la familia. Sin embargo, Letícia Gonçalves fue más allá tras difundir en Facebook la fiesta que realizó para su yegua "Estrela" que estaba muy próximo a parir su primer potrillo.

Se trata de una joven de 16 años que vive en la localidad de Maringá, Brasil, que tuvo la genial idea de realizar un "baby shower" para celebrar la llegada de su primer nieto, pero sus planes de crear una gran celebración se vio truncada por la pandemia del coronavirus.

"Ella me da tanto cariño, me da tanta alegría, que no me costó nada darle regalos. También hice unas fotos muy lindas con ella y fue súper divertido, un momento para guardar. Estamos muy felices. La verdad, estamos felices de tenerla en nuestras vidas, sobre todo con un potrillo en camino", dijo la adolescente a G1.

De acuerdo a Letícia, ella mantiene una "relación especial" con su animalito y la fiesta solo sería un pequeño detalle donde iban a participar otros caballos de sus amigos y familiares, pero que tuvo que resignarse para evitar contagios no deseados de COVID-19. Así que recurrió a regalarle comida, avena, heno, guayaba y sal mineral para que pueda alimentar a su futura cría.

Por amor a los animales

El "baby shower" estaba pactado para el 14 de febrero, según una publicación en Facebook, sin embargo la yegua de 10 años no pudo compartir una fecha tan especial con sus seres queridos por motivos de fuerza mayor. "El caballo que preñó a la yegua era de mi tío, luego él me lo pasó y se quedó ahí donde vive Estrela. Si el potro es macho se llamará Jack, y si es hembra, Dama", detalló la joven.

Según Letícia Gonçalves, "Estrela" tiene once meses de gestación y en los próximos días ya estará alumbrando a su potrillo, quien llegará a una familia con un amor inmenso por los animales. "Si podemos seguirle el ritmo, la ayudaré con el parto. Pero siempre nace durante la noche, así que terminaremos ni viéndolo. Estamos ansiosos".

Una acción digna de aplaudir

"Que bonito detalle", "Ojalá todas las personas tuvieran el mismo accionar con sus mascotas", "La yegua no ha podido llegar a mejor familia", "Algunos animales tienen una suerte", "Lo mismo debería ocurrir con los perros y gatos que tienen familia", fueron algunos comentarios que destacaron en Facebook sobre la publicación de la muchacha.