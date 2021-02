Denuncian a peluquera por teñir el pelaje de su perro: "Es de otra galaxia"

Una gran polémica se ha formado en Facebook por varias organizaciones animalistas que catalogan de "abuso" lo que viene realizando Sierra Schoonn con su mascota "Echo", un perro que luce diferentes tonos de pelaje cada semana porque su dueña utiliza sus conocimientos en cosmética para darle una apariencia de "otra galaxia".

Se trata de una peluquera de 22 años que vive en Colorado, Estados Unidos, quien decidió mostrar su arte en las redes sociales sin pensar que sería gravemente atacada por los usuarios, a pesar de que demostró utilizar tintes "apta para mascotas".

Pero los comentarios negativos no fueron impedimento para seguir divirtiéndose con su mascota, quien parece no tener problemas con sus cambios de look y se luce muy contento en las fotografías que aparece. Asimismo, en su comunidad, los vecinos se muestran sorprendidos con el pelaje del animal y suelen preguntar si todo es natural o parte de una broma.

Según cuenta Sierra, ella menciona con sus conocidos que "Echo" pertenece a una raza "fuera de este mundo" y que proviene de "Galaxy Dane", pero todos son pequeñas mentiras para generar sorpresa y su mascota pueda ser considerada como "especial".

¡No al maltrato animal!

"Se convirtió en una broma que le decimos a la gente cuando dicen: 'Oh, ¿ese perro tiene ese color de forma natural?' y decimos 'Sí, ella es una Galaxy Dane'", fueron las declaraciones que pudo consignar Daily Mail tras recopilar las fotografías del perrito en el perfil de Facebook de su mamá humana.

"La gente está realmente convencida, han dicho que 'nunca han visto un perro que haya sido criado de ese color' o preguntaron si es una 'especie de cría selectiva ahora'", explica Sierra Schoonn en sus redes.

Por amor a los animales

La peluquera alega que su mascota disfruta los cambios de look y que seguirá mostrando su arte a través de Facebook sin importar las críticas y amenazas que recibe por parte de "defensores" u organizaciones que velan por la integridad de los más indefensos.