Hombre sin hogar se niega cambiar a su perrita por una casa

Desde hace muchos años, las personas han catalogado a los perros como animales sumamente fieles y amorosos. Quizás porque desarrollaron un vínculo inquebrantable con el ser humano o tal vez está en su naturaleza sentirse bien acompañados, la verdad es que las acciones que nos dejan son impresionantes.

La siguiente historia es protagonizada por Luís Pereira, quien nació en Sintra, Portugal y a sus cuatro años fue abandonado por su familia biológica. Tiempo después fue adoptado, pero la calle ya le había enseñado en un camino oscuro lleno de drogas. Debido a su conducta, su madre adoptiva lo echó de su casa y pese a que hoy a revertido su comportamiento, encontrar un nuevo hogar no está dentro de sus planes, porque hace un par de años conoció a una perrita llamada Kika, su fiel compañera.

Luis ha recibido invitaciones de distintos albergues e incluso del ministerio para proporcionarle ayuda, pero las condiciones han sido tener que abandonar a Kika y para él eso es algo jamás permitirá, pues la peluda es la culpable (de forma positiva) en el gran giro que dio su vida.

Su perrita lo es todo, antes que el dinero o una gran casa, va el bienestar de Kika, incluso antes que el suyo. Durante la pandemia por COVID-19, en invierno, sobrevivió bajo una carpa las fuertes lluvias negándose a ir a un refugio, porque no aceptaban animales debido a cuestiones sanitarias.

(Foto: Nelson Garrido)

Tiempo atrás había conseguido una casa tanto para él como para Kika, por parte de una fundación. A cambio de ayudar en distintas labores, Luis y su perrita tenían un techo asegurado, pero al contraer una enfermedad contagiosa, se vio obligado a abandonar el lugar, desde entonces ha vuelto a la dura calle. Dice que gracias a Kika ha logrado cambiar como persona. Ya no se puede permitir estar bajo los efectos de las drogas, porque así no podrá cuidar a su compañera.

"Nació el 29 de abril de 2019. No tiene ni dos años. Fui a buscarla a una perrera en Oporto cuando vivía allí en la calle. Estaba consumiendo en ese momento y decidí acabar con esta adicción. No sé como expresar mi amor por Kika, ella me salvó la vida", expresó Luis Pereira a Público.

(Foto: Nelson Garrido)

Luis con el tiempo ha desarrollado una grave neumonía, lo que lo hace consciente de que no puede seguir en la calle, por eso se ha planteado que, en el peor de los casos, la daría en adopción.

Pereira solo busca ayuda y no le importa mucho de donde venga, solo que le permita estar con su perrita. Dice no tenerle miedo a trabajar o a tener que cambiarse de ciudad a cualquier parte del país. Asegura que "No se trata de dinero lo que está en juego, sino de estar con ella".

(Foto: Nelson Garrido)

Sabe que le queda poco tiempo y deberá tomar una decisión pronto y sea cual sea, está convencido de que lo principal es el bienestar de Kika por sobre todas las cosas. Desea dejarla en un hogar en el que no le falta amor y protección a la noble can.