Pitbull se convierte en "madre adoptiva" de un gatito encontrado en la calle

Los animales callejeros deben aprender que sobrevivir a la "selva de cemento" es una tarea muy difícil de cumplir por los innumerables escenarios que pudieran ocurrir. Si alguien sabe de peligros es "Crenshaw", quien desde que nació tuvo la mala fortuna de encontrarse solo hasta que encontró una esperanza, según narran en YouTube.

Se trata de un felino que por obra del destino fue encontrado por Sharra Platt, una mujer que transitaba por una autopista en compañía de su hija con dirección desconocida, pero un imperfecto en el vehículo provocó que realizaran una parada de emergencia para revisar el automóvil.

Tras varios minutos de análisis, un ruido extraño que provino de un arbusto llamó la atención de la señora, quien decidió investigar sin saber que se llevaría una pequeña y tierna sorpresa: un gato con los ojos brillosos los estaba espiando, generando una gran interrogante si optaba por ayudarlo o no.

La decisión no era muy complicada porque la mujer es una "amante de los animales" y en su casa tenía una gran cantidad de mascotas rescatadas de situaciones precarias y la llegada de "Crenshaw" no iba a cambiar en nada: "Sabía que si la dejaba allí la gatita no sobreviviría. Era una carretera muy transitada y la pobre se veía asustada", dijo.

Por amor a los animales

Según relatan en YouTube, Sharra Platt primero decidió llevarlo a un médico veterinario para que sea examinado y determinar si padece de alguna enfermedad y/o lesión, observaciones que fueron descartadas y que la mascota estaba lista para ser adoptada de inmediato sin saber que iba a encontrarse con su nueva "mamá".

Ya en casa, el minino hizo contacto directo, y viceversa, con "Roxy", un pitbull que se convirtió en su compañera más cercana y, posteriormente, asumiría el rol de "madre adoptiva". La conexión entre ambas fue inmediato que ahora duermen, comen y juegan juntos a pesar de la enorme diferencia de tamaños.

El inicio de una gran amistad

"Roxy se acercó de inmediato y le brindó un largo baño de besos. Desde entonces no se han separado", dijo la mujer, quien explica en las imágenes de YouTube que su perra comprende el dolor de vivir en la calle porque también fue rescatada de afuera.