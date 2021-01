¿Los perros sueñan? Descubre más sobre ese misterio

Muchas veces nos hemos preguntado si los perros sueñan y si es posible esta alternativa, de inmediato se nos viene una segunda duda a la cabeza: si es así, ¿qué sueñan? La verdad es que si tienes a un peludo en casa, sea canino o felino, de seguro te has dado cuenta de que a veces tiene episodios mientras duerme en los que mueve sus patitas, hace sonidos y parece tener espasmos.

¿Es normal? ¿Tu mascota está soñando o solo es una reacción involuntaria? A continuación, los médicos especialistas de Gabrica, distribuidora líder de productos Premium para mascotas, te contarán todo lo que opina la ciencia sobre esto.

¿Los perros sueñan como los humanos?

La ciencia muchas veces se ha dedicado a tratar de llegar al fondo de este asunto y la verdad es que, lo creas o no, el cerebro de tu perro es muy parecido al de los humanos, así que con tantas coincidencias, no debería extrañarnos en lo más mínimo que nuestros peludos también tengan la capacidad de ver imágenes mientras están dormidos.

Está comprobado que cuando tu mascota descansa, los patrones de ondas cerebrales que se manifiestan en su cabeza son muy cercanos a los de un humano. Esto explica que el animal pase por fases muy parecidas a las que tú experimentas en tus sueños.

Una investigación en Massachusetts reveló que las ratas son capaces de soñar con aquellas cosas que estuvieron haciendo durante el día, como la forma en la cual se trasladan por sus laberintos, ¿puedes creerlo?

Es muy común contemplar a tu perro soñando. Si prestas un poco de atención, verás que unos veinte minutos luego de quedarse profundamente dormido, hay altas probabilidades de que tu mascota entre en la conocida fase REM, que es ese momento en el cual comienzas a soñar. Notarás que su respiración se agita un poco, que mueve sus ojos aunque tenga los párpados cerrados y que podría llegar a contraer sus patas o sus almohadillas. En pocas palabras, tu mascota está en el mundo de los sueños, pero… ¿qué sucede en ese universo?

¿Con qué sueñan los perros?

Así como las ratas pueden ser capaces de ver en sus sueños las cosas que estuvieron haciendo durante el día, los científicos creen que a tu perro puede ocurrirle exactamente lo mismo.

Los perros sueñan al dormir y hay teorías que aseguran que las imágenes que ven están relacionadas con cosas como juegos, caminatas por el parque, perseguir a otros perros, etc. Si te has preguntado por qué los perros sueñan, si en teoría son animales menos evolucionados que los humanos, pues la respuesta es muy simple: tal y como dijimos anteriormente, nuestros cerebros y su actividad electromagnética es muy similar.

¡Pero hay algo más! Está demostrado que los gatos también sueñan y al igual que los perros, podrían llegar a tener una desagradable pesadilla… ¡Tal y como nos ocurre a nosotros!

¿Puede mi perro tener una pesadilla?

Así es. Tu mascota puede llegar a tener pesadillas y es fácil darse cuenta del momento en el cual su descanso deja de ser placentero. Verás que tu perro respira de forma agitada, comienza a moverse con más fuerza, aunque esté tendido en el suelo o echado en la cama, sin levantarse de ella, quizás lo escuches emitir sonidos, como si estuviese ladrando o gruñendo, y agitando un poco sus patas.

Cuando esto ocurre, algunas mascotas suelen despertarse de forma sobresaltada y lo más aconsejable es que no intervengas y te mantengas alejado de la mascota, pues podría suceder un accidente.

¿Cómo despertar a tu perro de un mal sueño?

No debes razonar los sueños de tu perro como lo haces con los de un humano. La razón por la cual los especialistas de Gabrica te recomiendan no intervenir durante un sueño o pesadilla de tu mascota, es porque no sabes cuál puede ser su reacción una vez despierte. El perro podría, alterado como está, morderte o atacarte, simplemente respondiendo a las imágenes que lo están alterando.

Lo más aconsejable es:

-Espera a que se tranquilice. No intervengas antes y una vez que está más calmado, despiértalo con sutileza y afecto.

-No lo sobresaltes o despiertes bruscamente. Acaricia con suavidad su costado, hasta que el perro note tu presencia.

-Intenta llamar al perro por su nombre, siempre en voz baja. Está comprobado que esto va sacando a la mascota paulatinamente de la fase REM, ayudándola a despertar.

-Presta mucha atención a las reacciones de tu perro. Podrías estar confundiendo una supuesta pesadilla con algo más grave. Si notas algo raro, acude al veterinario.

Esencias florales para un buen descanso

Si las pesadillas en tu mascota son recurrentes, podrías estar ante un problema de salud de tu perro. Es importante que lo supervises constantemente y que hables con tu veterinario a tiempo, para tratar de identificar la causa de estos episodios. Las esencias Florales de Bach te ayudarán a tranquilizar a tu peludo, especialmente si se trata de un animal ansioso.