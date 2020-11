Adulto mayor llora de emoción al encontrar a su perro que estuvo perdido por 6 meses

Para cualquier persona el hecho de perder un perro sería algo común, lo cual tal vez no generaría un sentimiento intenso como a los que si aman los animales. En la mayoría de las historias, los amos jamás vuelven a ver a su amigo de cuatro patas que se perdió; sin embargo, en esta oportunidad ocurrió lo contrario.

Fue así cómo un hombre se volvió a reunir con su adorada mascota después de estar desparecido por 200 días. El peludo tiene por nombre Blue y es de raza pitbull, una mascota contrariamente noble de lo que son catalogados.

El perrito fue rescatado por el Refugio de Animales del Condado de Washington, después de recibir una llamada de un hombre que les informó que en su casa se había presentado un can callejero, buscando un lugar seguro para descansar.

Un oficial llegó hasta la casa del hombre y llevó al perrito hasta el refugio. Las acciones del can demostraron que fue criado con mucho amor en su hogar.

Desde el momento en que fue ubicado se desconocía cuánto tiempo Blue llevaba en las calles, sin embargo, esto no limitaba al perrito quien era muy juguetón y amoroso con todas las personas que se le acercaban.

Tammy Davis, directora ejecutiva del refugio, comentó: "Era un perro despreocupado. Al principio era un poco tímido y no le gustaba mucho que los demás perros estuvieran a su alrededor, pero era extremadamente afectuoso con la gente y muy cariñoso con el personal".

Buscarle un hogar que le brindara todo el amor se había convertido en una prioridad para el refugio. Para evitar el tráfico de visitantes y el contagio por la COVID-19, todos los que deseaban adoptar debían realizar una cita previa.

Blue ya llevaba algunos meses en el refugio y su día para presentarlo a algunos posibles adoptantes había llegado, antes habían publicado en su página de Facebook un video del perrito jugando con su pelota favorita. Lo que pasó después fue realmente emotivo.

Hombre y perro perdido se reencuentran

El hombre comentó que su perrito había desaparecido de su casa seis meses antes, a pesar de haberlo buscado incansablemente nunca dio con su paradero.

Por motivos laborales tuvo que mudarse a Texas donde dejó de lado cualquier posibilidad de volver a reunirse con su fiel compañero. Pero eso cambió cuando vio la publicación del refugio.

Davis comentó: "El juguete favorito de Blue en el refugio era una pelota azul chirriante y en nuestro video, estaba jugando con esa pelota. Una vez que comenzamos la conversación con el dueño, él dijo: ´Sí, tengo fotos de mi perro´. Nos envió fotos de Blue en su casa con esa misma bola azul, que era su juguete favorito en casa. Fue loco".

En el momento del reencuentro todo fue mucho más emotivo de lo que su padre y cualquier testigo hubieran imaginado.

"Era muy obvio que el perro tenía un vínculo con esa persona. Blue se sorprendió por una fracción de segundo, como ´¿Estoy creyendo lo que estoy viendo? Y luego fueron solo besos inmediatos, el hombre estaba llorando. Fue genial", detalló.

Blue no puede estar más feliz de estar de vuelta con su padre, juntos comenzaran a escribir una nueva historia de amor. No todas las historias suelen ser tristes, esta en particular ha sido emotiva y con mucha fortuna para los protagonistas.