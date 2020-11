Dueño de perro que mató a un gato permite que salga de nuevo sin bozal

Un gato perdió la vida ayer viernes 6 de noviembre debido a las fuertes mordidas que recibió por un perro que estaba sin bozal en una de las calles de Lince. Los vecinos de la zona piden una lección ejemplar para el dueño de la mascota y aseguran que sigue paseándolo sin protección.

"Estoy indignada, molesta, muy fastidiada porque ya se le había advertido al señor que le tiene que poner bozal a su perro. Yo no sé qué está esperando, que su perro mate a más gatos o sino de repente a un niño", dijo Tatiana Flores, dueña del gatito, al programa 24 Horas.

Asimismo, los vecinos del Parque Mariscal Castilla observaron este viernes que la mascota que mató al felino volvió a salir a la calle sin bozal. La denuncia contra el propietario del can ya fue presentada en la Municipalidad de Lince.

Por otra parte, el papá humano del perro acusado de la muerte del minino en Lince asevera que el gato muerto no pertenece a la joven Tatiana.

Declaraciones del dueño del perro

"La señora es mentirosa porque acá vino y me dijo 'es mi gato'. Cuando se fue, sus vecinas dijeron 'no es su gato', ella lo cría afuera, ¿me entiendes? Entonces, cuando le conviene es su gato y cuando le conviene no", fueron las palabras del dueño del can de raza Dóberman que aparece en un video del terrible hecho.

Además, el hombre indica que no puede hacer nada ante la reacción de los gatos cuando pasea con su animal de color chocolate. "Es más, siempre que yo paso con mi perrito trato de tener cuidado porque los gatos están en la calle".

"Es más, a veces viene arañado, entonces los gatos le buscan la pelea y yo que puedo hacer", explica el sujeto a un agente policial.

Finalmente, los lugareños en Lince piden al dueño del can que se haga responsable y cancele la multa municipal que asciende a 430 soles para evitar nuevos ataques contra otros animales.