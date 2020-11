Perro cuida a su ‘hermano’ enfermo en emotiva escena [VIDEO]

Gracias a su gran vínculo, dos perros de raza pitbull han logrado embelesar a miles de usuarios de YouTube. La dueña de los canes los dejó solos en la casa y al regresar fue a revisar las cámaras de seguridad en el que vio como una de sus mascotas cuidaba a la otra que estaba mal de salud.

El emotivo momento ocurrió al interior de la casa ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos. La joven había instalado unas cámaras para registrar lo que ocurría dentro de ella cuando saliera a trabajar o hacer las compras del hogar.

Tal y como se puede evidenciar en el video de YouTube, Spanky, el perro de 6 años, se había percatado de que su ‘amigo’ Roman no estaba actuando como siempre, porque no quería jugar con él. En pocos minutos, arrastró su cama hacia el otro can y lo acomodó para que puedan abrigarse ambos.

Perro cuida a su hermano en mal estado de salud

El perro decide acompañarlo y se acuesta al lado de Roman, protagonizando una de las escenas más fraternales que se haya visto de las redes sociales.

"Mi hermana fue la que me dijo que fuera a ver la cámara y cuando lo hice me derretí. He visto el video un millón de veces", dijo la propietaria de los canes que se sorprendió mucho con lo que encontró.

Las mascotas no solo tienen una buena relación con sus humanos, demostrando lealtad y amor incondicional, sino que también lo hacen con otros de su misma especie, tal como se ve en el material audiovisual que se hizo viral en YouTube.