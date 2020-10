Pescador encuentra un tiburón albino cíclope: "Nunca había visto uno así"

La naturaleza volvió a demostrar que continua siendo un universo muy extenso difícil de conocer tras el hallazgo que realizaron un grupo de pescadores de Indonesia en la localidad de Maluku, donde encontraron un tiburón albino bebé con un solo ojo. La especie dejó impresionada a la comunidad de Facebook luego de hacerse viral las imágenes del extraño animal.

El pasado 10 de octubre, el inusual pez fue descubierto en el interior de otro tiburón adulto luego de ser atrapado por las redes de los obreros. El depredador fue abierto para ser limpiado y extirpado cuando de pronto se percataron de la presencia del acuático de un solo hijo.

El bebé tenía sus aletas completamente formadas, presentaba un tono de piel color blanco "lechoso" y lucía un gran ojo en el medio de su cráneo. De acuerdo a las declaraciones de Andy a Lad Bible, pescador de 29 años, "encontramos tres bebés dentro de su estómago, pero uno de ellos con un solo ojo. Su color también era extraño, como la leche".

Asimismo, comunicó a la marina local, luego de percatarse del gran descubrimiento. El tiburón, eso sí, no pudo resistir y perdió la vida apenas el tiburón progenitor fue atrapado. Posteriormente, se pudo conocer que el animal, además de tener albinismo, el cual es producido por las bajas cantidades de melanina, padecía de una condición llamada "ciclopía".

La naturaleza es muy impresionante

Según revelan en Facebook, ya han existido anteriores casos de tiburones albinos en la naturaleza. El pescador Jason Gillespie atrapó a inicios de octubre un tiburón tope de aproximadamente 3 pies con su cuerpo completamente blanco. "Llevo 30 años pescando y nunca había visto uno así. Aparentemente es una condición en la que el pigmento del color de la piel muere", dijo.

"Si pierden su color, luchan por sobrevivir porque no tienen el mismo camuflaje y no pueden cazar con tanta eficacia y son capturados por depredadores". Además dejó en claro que "lo soltamos lo más rápido posible, solo estuvo en el bote menos de un minuto (…) ¿Cuáles son las posibilidades? No tengo idea. Es el pez de mi vida, uno entre un millón", añadió.

Un encuentro demasiado peculiar

De acuerdo a lo que comentan en Facebook, es probable que el descubrimiento de Gillespie no se vuelva a repetir en su vida, pero la naturaleza es sorprendente y puede ser que ocurra en un futuro no muy lejano.