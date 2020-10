Hombre arriesga su vida para salvar a perro en transitada avenida

Un hombre arriesgo su vida por salvar la de un perro que intentaba cruzar una pista llena de vehículos. El video se hizo viral en la plataforma digital YouTube en el que han calificado como héroe a la persona que puso a buen recaudo al peludo.

Las ciudades están llenas de héroes anónimos que van por ahí tendiéndole la manos a quienes estén más necesitados, sin esperar nada a cambio. Un claro ejemplo de ello este este hombre, quien de manera solidaria ayudó a un aturdido can a cruzar la calle.

Era más que evidente que el peludo no podía atravesar la vía de tránsito solo, porque los automóviles no se detenían ante su presencia. Además, la mayoría que estuvo cerca del can solo se limitó a observar la escena.

A simple vista era casi imposible cruzar la pista para el peludo, hasta que este buen hombre apareció. Entendió de inmediato que este can necesitaba con apuro ir de una acera a otra, pero el tráfico nunca se detuvo. Por ello, el gentil ciudadano se regresó y le echó una mano.

Comenzó a detener el tráfico para poner a buen recaudo su integridad y la del peludo. De esta forma, el perro logró atravesar la calle de manera segura y sin mayor problema.

En un video publicado en YouTube, se puede ver cómo el peludo camina de manera alegre junto a su nuevo amigo, pues entendió que este sujeto detuvo su marcha y regresó solo para ayudarlo.

Aunque se desconoce el autor de este audiovisual ni donde ocurrió, se presume que fue grabado por la cámara de seguridad del edificio que está justo frente al cruce de cebra en esa calle.

Este material audiovisual se ha vuelto viral en redes sociales, gracias al noble gesto que tuvo el hombre con el desorientado perro. Este es un buen ejemplo de replicar, sobre con aquellos seres viven que requieren de nuestra ayuda.