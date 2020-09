Perro fue encontrado atado y con una nota: "Mi papá perdió su trabajo"

La pandemia del COVID-19 ha golpeado a millones de familias en todo el mundo, y entre ellas se encuentra el papá humano de Roadie, una perrita cruzada entre pastor alemán y pastor australiano, que se hizo viral en Facebook tras ser encontrada amarrada a un árbol con una triste nota doblada en su collar.

El papá humano de la mascota decidió dejarla en un parque debido a que no contaba con los recursos suficientes para seguir cumpliendo sus necesidades. Sin embargo, lejos de optar por una alternativa extrema, quiso hacer una petición a las personas que se llegaran a topar con su excachorra para que la adopten.

"Hola, mi nombre es Rodie. Mi papá perdió su trabajo y pronto su casa por el COVID-19. Oren por él y denle esperanzas de que encontraré un buen hogar", se lee en la misiva que hizo pública el Refugio de Animales del Condado de Johnson, una entidad que tuvo la suerte de encontrarse con el animalito.

Según detallan, el hecho ocurrió en el estado de Indiana, Estados Unidos, donde "esta dulce niña tenía una nota pegada a su cuello que, en resumen, decía que Roadie había sido enviada al mundo para encontrar su nuevo hogar. Afortunadamente, llegó sana y salva al refugio", explicaron sus nuevos familiares.

Nunca hubo mucha suerte

La nota publicada en Facebook también especificaba que la perrita era uno de 10 cachorros rescatados por su antiguo dueño, quien fue muy específico con la dieta y los gustos de su excompañera de aventuras.

"Yo era una niña mimada, mi papá me dio mi propio sofá para recostarme y mi propia cama de espuma viscoelástica. También me dio de comer carne, pollo y arroz, pero mi comida preferida era cordero y arroz. Por favor, si me encuentras, dame un buen hogar y amor y tal vez un amigo. Amo a los niños y juego bien con otros perros".

La vida siempre pone retos

La misiva y la fotografía de Roadie se hicieron viral en Facebook generando más de 20 consultas ofreciendo una nueva oportunidad para la mascota. Las redes sociales y el refugio trabajaron en conjunto para cambiar la vida de este perro, que por suerte, continuará siendo tratado como merece.