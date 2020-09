Perro enseña a sus 'amigos' a escapar de una jaula de manera curiosa

Una reciente grabación se hizo viral en Facebook y otras plataformas digitales, donde se puede ver cómo un perro le enseña a sus compañeros de cuatro patas a escapar de una jaula de forma curiosa.

En el divertido video, el perro se encontraba al interior de una jaula de un refugio de animales de Estados Unidos. El inteligente animal se ingenió la forma de salir y enseñó su inusual método a los otros animales que estaban con él.

Un responsable del albergue de animales decidió colocar una cámara oculta, ya que no sabían cómo los perros se escapaban de su jaula sin que nadie les abriera la puerta. Al ver las imágenes del peludo decidió compartir la gran hazaña en redes sociales.

Miles de personas en Facebook se quedaron sorprendidas con la habilidad del perrito, pues era todo un experto para trepar las rejas.

“Ese habilidoso perro es todo un bandido”, “Que curioso perro, todo un líder”, “Me encantó ese perrito y todos los demás lo siguen”, escribieron en Facebook.

Wapa, te compartimos el video chistoso del perro y sus ‘amigos’ que salieron de la jaula al ritmo de la canción "How you like that" de Blackpink, un popular grupo de K-pop. Una vez más los animales nos sorprenden con sus ocurrencias en redes sociales.