Joven enamora al cargar a su perro para evitar que se queme las patitas | VIDEO

Los videos de perros en Tik Tok se han vuelto virales por las habilidades y ocurrencias que tienen cada día. Estos amigos de cuatro patas alegran la vida de millones de usuarios en redes sociales.

En esta oportunidad, un perrito llamado Milo, quien tiene su propia cuenta en Tik Tok, se fue a pasear junto a su dueño a la playa, pues le encanta salir a nadar. Sin embargo, no podía retornar a casa caminando, ya que sus patitas podrían lastimarse por la arena caliente.

Así que, su papá humano lo cargó en su espalda para que el perro de raza golden retriever no se quemara en pleno sol. "Papi siempre cuida que no me queme las patitas. Me lleva a caballito", se lee en el video compartido en Tik Tok.

El tierno clip generó más de 12 millones de reproducciones en Tik Tok. También, miles de internautas dejaron emotivos comentarios de agradecimiento al joven por cuidar de su perro en Argentina.

"El otro perrito blanco también quería", "Los perros son la mejor compañía que uno puede desear", "Qué lindo y noble es el perrito y más su dueño que se ve que lo ama mucho", señalaron en Tik Tok.

Cabe mencionar que, el dueño de Milo aclaró que la grabación fue realizada en verano 2020. "El video es de nuestras vacaciones antes del coronavirus. Ahora estamos extrañando la playa", escribió en Tik Tok.

Wapa, si quieres ver más videos curiosos del adorable perro, puedes encontrarlo en @Miloandthegirls en Tik Tok o Instagram. ¡Ya falta poco para que el animalito cumpla 6 años!