Reaparecen perros cantores luego de 50 años en Indonesia

Los perros cantores de Nueva Guinea son una raza antigua que se creía extinta en 1970, sin embargo, un grupo de científicos avistó este peculiar ejemplar en la naturaleza.

El nombre científico de esta familia de perros es Canis lupus hallstromi. Este animal fue investigado por primera vez en 1987. Se caracterizan por emitir sonidos parecidos a los de las ballenas.

Se cree que solo existen 200 especies descendientes de esta raza en diversos zoológicos y centros de conservación en varias partes del mundo.

ADN de perros

Gracias al al trabajo de unos investigadores, quienes obtuvieron nuevas muestras de ADN, los perros cantores habrían reaparecido en la localidad de Papúa en Indonesia.

Desde el 2016, los científicos empezaron sus investigaciones en esta zona, ya que encontraron perros salvajes muy parecidos a los cantores de Nueva Guinea en la parte más alta de la isla.

Finalmente, los profesionales buscan conservar la especie original de los perros cantores. "No es frecuente ver ejemplares del perro cantor de Nueva Guinea. Es una especie exótica, tienen esa hermosa vocalización armónica que no se observa en ningún otro ser de la naturaleza".

"No es bueno que se pierdan estas especies, no queremos que estos animales desaparezcan", remarcó Elaine Ostrander, investigadora principal del estudio publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).