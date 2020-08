Ballenas rescatadas con captadas sonriendo al llegar a su nuevo hogar en aguas abiertas

Todo parece indicar que los casos de maltrato animal será de nunca acabar, desde golpes a perros y/o gatos por parte de sus propios dueños hasta tráfico y explotación de especies en peligro de extinción se observan en las redes sociales, especialmente en Facebook donde las personas suelen denunciar este tipo de acciones.

A pesar de la crisis que estamos viviendo a consecuencia del coronavirus, los humanos continúan demostrando que nos hemos entendido nada acerca de la vida y que seguimos careciendo de solidaridad con el prójimo.

La historia de Little Grey y Little White, dos ballenas beluga, despertaron el interés de la ONG Sea Life Trust, que se encargó de investigar su presencia en el acuario Ocean World de Shanghai, China, donde eran forzadas a realizar trucos para la audiencia a cambio de un poco de comida.

Tras una serie de trabajos de inteligencia, la organización desconocen cómo llegaron hasta dicho país cuando ellos vivían en un centro de investigación ubicado en Rusia. Sin embargo, lo importante para la ONG era rescatarlas y luego trasladarlas a su nuevo hogar: un santuario de ballenas en la bahía de Klettsvik, en Islandia.

"Estamos felices de contarles que Little Grey y Little White ya están seguras en las piscinas de su nuevo hogar y están a pasos de ser liberadas en aguas abiertas. Después de una planificación extensa y varios ensayos, la primera etapa de su retorno al océano fue ideal, tal como habíamos esperado y planeado", explicó Andy Bool, director de Sea Life Trust, donde sus declaraciones se hicieron viral en Facebook.

En busca de la felicidad

Para que Little Grey y Little White sean sacadas del acuario chino, los cetáceos tuvieron que ser puestas en una especie de hamaca especial para no dañar sus cuerpos, aguantar un viaje en camión, luego en un avión de carga y finalmente un traslado en bote hasta desembarcar en Klettsvik.

Sea Life Trust emitió un comunicado donde indicaron que las ballenas "necesitarán un pequeño período de tiempo para aclimatarse a su nuevo ambiente natural y los elementos exteriores antes de ser liberadas en el santuario más grande de Klettsvik", replicaron en Facebook.