Joven se despide de su perro con cáncer y realizan conmovedora escena [VIDEO]

Decir adiós a una mascota es un proceso doloroso que todo dueño afronta a lo largo de la vida. Esto mismo le sucedió a una joven llamada Prana Rain, quien perdió a su perro Hugo a causa del cáncer que padecía. El video fue compartido en Tik Tok y se volvió viral a las pocas horas.

"Te amo mucho Hugo, desearía haber hecho más contigo cuando tuve la oportunidad. Dile a Chewie que lo extraño cuando llegues allí. Vuela alto", escribió la joven Prana en su cuenta de Instagram.

Antes de despedir a su amado perro, ella y Hugo protagonizaron una desgarradora escena en Tik Tok, generando más de cuatro millones de reproducciones.

Como se puede ver en el video, la muchacha no tiene palabras y se pone a llorar mientras acariciaba a su fiel amigo.

Wapa, los seguidores de la muchacha en Tik Tok le dejaron emotivas palabras tras la muerte de su animalito. ¡Te compartimos el video!

"De tan solo pensarlo me pongo a llorar, no quiero que llegue ese día", "El dolor si se puede ver en este video, se ve plenamente", Díganme que no soy la única llorando", "Es el sentimiento más horrible que se puede sentir en este mundo, a mi me pasó hace unas semanas pero he sido muy fuerte", escribieron los internautas en Tik Tok.

Joven dice adiós a su perro con cáncer