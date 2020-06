Brayan defiende a su perro pitbull: "No come ni sus croquetas y va a morder a un niño"

En las últimas horas dos jóvenes se han vuelto tendencia en Facebook debido a unas hilarantes publicaciones. Ellos son dueños de perros raza pitbull y se volvieron viral en las redes sociales por sus ingeniosas respuestas hacia las personas que creen que estos canes son totalmente agresivos

El primero fue Brayan Iguano Rojas, que compartió su experiencia en su perfil de Facebook. El joven contó que cuando estaba paseando por las calles con su perro, algunas señoras comentaban en su delante que la raza de su mascota era conflictiva.

El post generó mucha gracia, porque el joven argumenta que su engreído es muy especial para comer y no va a estar mordiendo niños. La publicación de Facebook ya cuenta con más de 1,000 ‘me gusta’ y alrededor de 30,000 lo han compartido logrando así que se volviera viral entre cientos de publicaciones que circulan en la esfera virtual.

"Saqué a mi pitbull a pasear y todas las señoras cuando pasaba por sus casas les decían a sus hijos: ‘Vente, que ahí viene un perro de esos que muerden', y en mi mente pasaba: ‘No manche, señora, no se comen ni las croquetas corrientes que le compro, menos a su niño", se lee en la publicación original de Brayan.

Después de ello, Facebook decidió eliminar la publicación, pero fue muy tarde porque las capturas de pantalla circulaban en el ciberespacio. Incluso, el mismo joven volvió a compartir su imagen con el siguiente mensaje: "Chale raza, Facebook no aguanta nada jaja, me eliminaron la publicación jaja y me quieren dar de baja la cuenta".

Por su parte, Erik Gucci también publicó lo mismo texto debido a que había vivido una situación similar con su mascota. Los comentarios de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y muchos de ellos defendían a los perros pitbull.

"Todo influye en cómo lo eduques"; "Mi perro come mejores cosas que sus niños"; "Lo mismo me pasa cuando paseo a Duke"; "Ya sé qué hacer para la siguiente vez", se leen algunos comentarios en Facebook.