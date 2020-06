Hombres liberan a tortugas en peligro de extinción que quedaron atrapadas en redes para pescar

“Estoy agradecido por el amable gesto de mis hermanos Goa”, manifestó el Ministro Principal de Goa, en la India, tras las imágenes que protagonizaron un grupo de pescadores en Twitter donde aparecen liberando a un grupo de tortugas que terminaron atrapadas en redes de pesca.

Las personas involucradas en la escena no son los culpables del inconveniente que pasaron los animales, ellos solo se encontraban laborando cuando de pronto sintieron que algo había tocado su malla… ¡Y vaya sorpresa que se llevaron!

Al levantar la red se dieron cuenta de que habían encontrado varias oliváceas o golfinas, una especie de tortugas que se encuentran en peligros de extinción y que muy pocas veces se dejan ver en la playa de Benaulim en Goa.

Pelé Fernandes y su grupo actuaron de inmediato utilizando sus cuchillos y hoces para liberar a los animales; sin embargo, una de las especies tuvo que ser llevada a la sede del Departamento de Bosques del estado en Margao, ya que presentaba heridas leves.

El grupo de pescadores no se había dado cuenta de que estaban siendo grabados y que su heroico acto iba a ser honrado por el Partido del Congreso Nacionalista local MLA del distrito electoral de la asamblea de Benaulim, Churchill Alemao.

“Estoy agradecido por el amable gesto de mis hermanos Goan, que hacen de nuestro estado un lugar mejor para vivir respetando el ecosistema de la naturaleza”, escribió en Twitter Pramod Sawant, Primer Ministro de Goa.

Tras la difusión del video en Twitter, decenas de personas en la India se pronunciaron acerca del heroico acto de Pelé Fernandes, quienes expresaron estar en contra de las personas que se dedican a cazar animales en peligro de extinción porque están “atentando” contra el planeta.

I am grateful for the kind gesture of my Goan brothers, making our state a better place to live by respecting the nature's ecosystem. pic.twitter.com/2NUqvMGgac