Hombre lloró tras rescatar a su perro que había quedado atrapado por días en un pozo

Alan Whitton es un hombre de 49 años que se hizo popular en YouTube luego de protagonizar una intensa búsqueda por la desaparición de su cachorro, un jack russell que estuvo atrapado en un pozo muy profundo durante 72 horas.

El dueño de la mascota terminó con los ojos llenos de lágrimas al volver a encontrarse con su hijo perruno, quien huyo de su persona luego de ser perseguido por otro animal cuando ambos daban un paseo por la zona de Knighton Woods, en Reino Unido.

Los amigos aprovecharon el día soleado para tener una salida tranquila y respirar un poco de aire fresco, pero jamás imaginaron que el paseo iba a terminar en una pesadilla que tuvo muy nervioso al hombre de avanzada edad durante tres días seguidos.

Cuando Alan y Mitzi, su precioso jack russell, estaban de regreso a casa, un perro que se encontraba deambulando por ahí tomó una actitud muy agresiva y empezó a perseguir al cachorro, quien sufrió un ataque de pánico y se escapó del lugar sin rumbo desconocido.

Una búsqueda interminable

A pesar que Whitton fue atrás de su mascota no pudo seguir su ritmo y terminó perdiéndole la pista, pero lejos de volver a casa sin perro, se quedó en el bosque hasta dar con el paradero de su amigo fiel. Las horas pasaban y no había señal de Mitzi, cosa que lo puso muy triste y no tuvo otra alternativa que regresar a su hogar antes de que la noche lo atrapara.

Al día siguiente, el terapeuta de profesión se levantó muy temprano y regresó al lugar de los hechos para continuar con su misión: encontrar a su jack russell. Y como todo esfuerzo tiene una recompensa, Alan recibió la llamada de un paseador de perros que le comentó que había visto a un perro extraviado, mensaje que alertó al hombre y pudo comentarlo en su video de YouTube.

El reencuentro más emotivo

La llamada que había recibido el dueño de Mitzi le había indicado que un animal estaba aullando desde el interior de un pozo, cosa que el hombre fue hasta el único hoyo que estaba en el bosque. El señor no dudó nunca y decidió meter su mano hasta que sintió algo peludo, se trataba de su adorado jack rusell que había quedado atrapado luego de escaparse del otro perro.

Una vez que lo sacó del pozo el hombre estalló en llanto y abrazó a su querida mascota, escena que conmovió a los usuarios de YouTube y generó miles de reproducciones en la famosa plataforma de video.