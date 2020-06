Perrita quedó devastada al perder sus cachorros, se recuperó y adoptó a tres gatos bebés

Dicen que la llegada de un hijo siempre será una bendición, pero muchos se preguntan qué hacer cuando sufrimos una pérdida. El caso de una perrita de raza terrier se hizo viral en Facebook luego de separarse de sus cachorros por el fallecimiento de estos, pero que logró recobrar la sonrisa cuando se hizo cargo de unos gatitos.

La mascota había llegado al refugio Jelly’s Place, pero luego de ser examinada los veterinarios se dieron con la sorpresa que la cachorro había parido hace algunos días; sin embargo, su arribo al centro fue en solitario y los colaboradores se preguntaron: “dónde estaban sus crías”.

Con la mirada perdida y sin ánimos de nada, los voluntarios llegaron a la conclusión que el solitario animal había perdido a sus bebés y que necesitaba reponerse del duro golpe que había recibido.

La encargada de llevar el caso de la terrier fue Stacee Jones, una joven que ha criado más de 100 animales sin hogar y que ahora tenía un nuevo reto que cumplir. Y así lo hizo. Justo ese mismo día llegaron tres gatitos de pocas semanas de nacido que habían sido dejados en la puerta del refugio, entonces decidió hacer un pequeño “experimento”.

El amor materal nunca desaparece

Según cuenta Stacee en su Facebook, decidió juntar a la aún madre lactante con los pequeños felinos porque ellos necesitan alimentarse y sentir el calor de una madre: “Tuve mucho cuidado. Me senté al lado de la mamá perro y me senté con un gatito. Le enseñé el gatito lentamente para ver cómo reaccionaría. Tenía miedo de que tal vez gruñiría o no lo tomaría muy bien”.

“Se acostó y los movió hacia ella. Los dejó amamantar. Fue muy maternal. Sabía qué hacer de inmediato”, agregó en su publicación, donde recibió miles de comentarios que resaltaban su “gran corazón” para ayudar a un indefenso animal.

Nos volveremos a encontrar, mamá

Tras varias semanas de seguir la misma rutina, los gatitos dejaron de lactar a la cachorra y empezaron a ser alimentados por los voluntarios de Jelly’s Place, quienes recibieron la visita de una familia que estaba interesada en adoptar a la madre terrier.

Stacee no tuvo otra alternativa que despedirse de la cachorra y dejarla partir junto a su nueva familia; sin embargo, obtuvo una gran recompensa: el respaldo de miles de personas en Facebook que destacaron su gran trabajo luego de conocer la historia de una madre perruna.