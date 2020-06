Perro 'se hace amigo' de un delfín y los captan jugando en un playa de Rusia [VIDEO]

¿Te imaginas caminar por la playa y encontrar a un perrito jugando con un delfín? No, ¿verdad? Parece imposible, pero un video compartido y que rápidamente se volvió viral en Instagram muestra que todo es posible.

Todo ocurrió cuando la dueña de un perrito y su familia aprovechan el buen clima para pasear por la playa, pero de pronto vieron una escena única: un delfín en la orilla del mar y el can que los acompañaba corrió hasta donde se encontraba el curioso animalito.

El video compartido en Instagram se observa como el perrito corre hacia el delfín, que se encontraba relajado mientras nadaba en la orilla del mar, y lo llega a lamer. Algo que generó asombro en la dueña del can.

Resulta que, según comentó la mujer, el perro no suele jugar en el agua, pero en esta ocasión todo fue distinto. El can no dudó en meterse al mar para divertirse con el bello delfín, quién era muchísimo más grande.

Aunque muchos puedan imaginarse que el resultado puede ser distinto, lo cierto es que ante la presencia del perrito el delfín empezó a jugar con él y otros dos mamíferos acuáticos también se unieron.

“Patrick lamió un delfín, y todavía no lo he hecho. En la filmación, nadie resultó herido, el delfín no es arrojado, sino que atrapa peces)”, explica en la publicación en Instagram la mujer que pudo registrar el curioso momento.

Video de perrito jugando con un delfín