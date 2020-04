Perro espera a su humano en la comisaría tras ser arrestado por violar cuarentena

Facebook nos hizo ser testigos de una nueva historia de fidelidad que los perros sienten hacia sus amos y como era de esperarse el coronavirus no detuvo a esto pequeño animalito se hacer lo que más quiere: estar al lado de su humano.

El amor que los canes sienten por sus amos es incondicional y esto se ve reflejado luego que una hermosa perrita decidió esperar a su dueño en la puerta de la comisaria luego que fuese arrestado por violar cuarentena.

Sí, así como lo lees. De acuerdo a una publicación en Facebook, Charly es una perrita que paseaba junto a su dueño Steven Milieo Sivert de 48 años, nacionalidad norteamericana, por las calles del barrio guatemalteco de Jucanyá Panajachel cuando fueron interceptados por la policía local.

Según información, el hombre habría salido a dar un paseo en plena cuarentena junto a su perro, pero como este tipo de salidas está prohibido por la crisis del coronavirus, fue detenido y Charly se quedó en la calle sin entender lo que pasaba.

Pero, debido a la fidelidad que este hermoso perrito tiene por su dueño, en lugar de perderse o buscar su camino a casa, decidió que no dejarlo, aunque no le permitan acompañarlo en su celda, ella esperó fielmente en las afueras de las instalaciones.

Esta hermosa historia que se volvió viral en Facebook fue comparada a la Hachiko, quien también decidió esperar pacientemente el regreso de su dueño.

Es así que, al parecer Charly no tiene intención de moverse del lugar, no importan si no tiene comida ni agua, si la echan del lugar o si se pone a llover: esta tierna mascota sabe que su dueño está en aprietos y ella no dejará su lado hasta poder volver a casa con él.

Ahora, para Steve pueda salir de prisión debe pagar una multa o se quedará por más días en la estación policial. Pero, sin importar lo que elija, su fiel mascota se quedará esperando para volver a casa.