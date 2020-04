Rescatan a perro que se había quedado sola tras la muerte de sus dueños por coronavirus

El mundo viene atravesando una gran crisis de salud y muchas personas están perdiendo la vida a causa del coronavirus y en el transcurso surgen conmovedoras historias como lo que sucedió en Estados Unidos y que se volvió viral en Facebook.

A través de una publicación en Facebook se pudo conocer la historia de Che-Che, una pequeña perrita que estaba y temblando luego de quedarse sola en casa debido a que sus dueños habían fallecido a causa del coronavirus.

De acuerdo a la información que se comparte, la organización animalista Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) del condado de Monmouth, Nueva Jersey en Estados Unidos llegó hasta la residencia donde se encontraba el pobre animalito.

Al llegar al lugar, la pequeña perrita no dejaba de temblar hasta llegar al refugio, donde el personal al momento de limpiarla y bañarla se dieron cuenta que solo pesaba 4 kilos.

No hay duda que la fotografía que se volvió viral en las redes sociales genera mucha tristeza, pero su historia es mucho más conmovedora. “No podemos imaginar lo que es para una perra como ella perder repentinamente todo lo que ha conocido y luego terminar en un lugar desconocido”, escribió Monmouth County SPCA en su cuenta de Facebook.

Es así que, tras rescatar a la perrita, los especialistas supieron que necesita de mucho cariño y comprensión para volver a sentirse segura por lo que hicieron todo lo posible por cuidarla.

“En los próximos días, Che-Che recibirá atención veterinaria, incluyendo un dental, esterilización y vacunas, además de un baño caliente y burbujeante para que ya no se necesiten guantes de goma y batas arrugadas para darle afecto. Cuando Che-Che esté listo, planeamos honrar a la familia y a los que perdieron al encontrar a esta dulce niña el hogar perfecto”, relató la organización.

Ante la difícil situación que viene pasando Che-Che, es importante que sea adoptada al igual que muchos animalitos que están han vivido una situación similar.

“¡Gracias por todas sus consultas sobre Che-Che! Solo podemos considerar a aquellos solicitantes sin hijos u otras mascotas para adoptarla. Las solicitudes se están revisando por orden de llegada y, desafortunadamente, con nuestro personal limitado, no podremos devolver cada correo electrónico y llamada telefónica”, expresó la SCPA local.