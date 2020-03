Niño regala a su perro para evitar que lo maltraten en casa porque “come mucho”

Una historia conmovedora se volvió viral en Facebook. Lamentablemente muchas personas todavía no comprenden el verdadero valor de los perritos, que son considerados el mejor amigo del hombre, y los abandonan.

Los peor de toda esta situación es que abandonar a un animal frente a los niños tiene graves consecuencias, pues pierde el respeto por estos maravillosos seres y los pequeños sufren mucho durante esta etapa de su vida.

A través de Facebook se pudo conocer un triste caso en el que un niño tuvo que abandonar a su perro porque en casa lo maltrataban mucho y él no quería que sufriera más decidió dejarlo junto a una carta.

“Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”, se lee en la nota dejada por el niño.

El reencuentro entre el perrito y su humano

En las líneas finales de la carta, el pequeño promete volver por su perrito, que lo tuvo que entregar para que ya no sufra. Al perecer el cachorrito era violentado por el papá de niño, lo que lo obligó a dejarlo.

El abandono animal y la carta

A través de esta conmovedora carta se puede ver el sufrimiento de los niños al abandonar a sus mascotas y que muchas veces los adultos no le toman la importancia debida.

¿Qué es el maltrato animal?

Existen diferentes leyes que protegen a los animales; sin embargo, cada país tiene diferentes conceptos y penas. Pero, en líneas generales, se puede considerar como maltrato cualquier acto o contexto que provoque dolor o sufrimiento físico o emocional al animal.