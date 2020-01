Perrito salta sobre el sillón para estar con su humano, pero el resultado es diferente [VIDEO]

Escena divirtió a miles de usuarios en Facebook. Sin duda los perritos, ya sea porque sean chicos o grandes, siempre serán unos hermosos bebés por lo que a veces realizan algunas cosas olvidando de su gran tamaño como es el caso de Herbert que quiso subirse en las piernas de su humano, pero el resultado se convirtió en una anécdota muy graciosa.

Herbert es un hermoso perrito de 5 años y que a pesar de su gran tamaño le encanta acurrucarse y es muy amable con toda su familia, pero a veces se olvida de lo grande que es en realidad. La historia se volvió viral en Facebook.

"Es un amante y un abrazador que piensa que es un perro faldero de 5 libras", dijo Marybeth Parker, la mamá humana de Herbert, a The Dodo. Es por ello, que un día pasó algo realmente chistoso.

Vale precisar que, cada vez que al papá humano se sentaba en su sillón reclinable, al “pequeño” perrito le encantaba subirse en su regazo y descansar junto a él. Pero, en recientemente pasó algo distinto.

Resulta que, en lugar que Herbert se suba suavemente al regazo de su papá humano, decidió abrazarlo saltando y poniendo ambas patas sobre él, provocando que el sillón terminara volteándose.

"Con el peso de Herbert, terminó empujando el sillón reclinable, con mi esposo dentro y Herbert encima de él, sobre su espalda en el piso", contó el gracioso momento que vivió.

Aunque no era lo que Herbert esperaba, parecía que no la nueva posición junto a su humano no era tan mala, por el contrario, estaba muy feliz de estar cerca de papá y, por supuesto, tampoco se había de que algo había salido mal.

En tanto, esta situación fue realmente una sorpresa para el papá humano, pero aceptó con gusto los abrazos y el amor de Herbert. Puede que Herbert no siempre recuerde lo grande que es, pero definitivamente es el perro más dulce y amoroso que su familia haya conocido, y eso es suficiente para ellos. ¡Video viral en Facebook!