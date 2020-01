New York se llena de koalas de peluche para impulsar donaciones para Australia

El descomunal incendio forestal que se viene registrando en Australia ha cobrado la vida muchos animales y de las áreas naturales. Es por ello, que muchos artistas, instituciones y otros se han unido con el objetivo de apoyar a frenar este gran desastre natural.

No obstante, a pesar de las increíbles muestras de solidaridad todavía falta mucho más para ayudar a los https://wapa.pe/tag/animalesanimalitos que hoy se encuentran viviendo una terrible situación. Por esta razón, Cummins&Partners, una agencia independiente de Melbourne (Australia) con oficina en Nueva York, ha realizado algo realmente emotivo.

Esta iniciativa que tiene por nombre “Koalas en New York” que busca ayudar a la conservación de la fauna australiana que se encuentra en grave peligro tras los incendios, ha empezado a colocar cientos de peluches de koalas por las diferentes calles de la “ciudad de rascacielos”.

“Un billón de la vida silvestre única del mundo ha muerto en los incendios forestales de Australia. Por favor ayúdanos a salvar estos koalas”, es el mensaje que vienen acompañado de los peluches de koala.

Asimismo, en la tarjeta que esta junto al peluche también explica cómo donar a través de un Go fund me y, en solo tres días, esta emotiva campaña ha logrado recaudar más de 7700 dólares. Pero, la meta que se tiene es de 10 mil dólares para así lograr como donar a través de un Go fund me, para ayudar a este país afectado desde hace más de 4 meses por una temporada de incendios sin precedentes.

Esta hermosa y emotiva campaña ha logrado generar conciencia. Para conocer más sobre lo que se viene realizando, echa un vistazo a nuestra fotogalería y compartamos para que muchas personas entiendan el verdadero valor de los animales.