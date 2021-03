Tres mujeres al frente de grandes corporaciones: ¿Cómo lograron llegar hasta ahí?

Próximos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, en Wapa.pe nos encontramos buscando historias de mujeres que inspiren a otras mujeres.

A través de la campaña #ComprometidasConSuLabor, queremos compartirte la verdad detrás de la lucha y éxito de féminas que se empoderaron y hoy por hoy, lideran el rumbo de sus vidas y empresas.

Luz Elena Muñoz de Motorola, Gerente Senior de Mercadeo para Motorola en Chile, Colombia, Perú, Caribe y Centroamérica

¿Cuál es el rubro del negocio?

Motorola pertenece a MBG (Mobile Business Group) de Lenovo. Motorola existe para diseñar, crear y ofrecer innovaciones útiles a personas de todo el mundo transformando la forma en que descubren, comparten y se conectan con el mundo que les rodea. Desde 1928, hemos impulsado los principales avances de las comunicaciones a nivel global y nos esforzamos por brindar a los consumidores un mayor acceso a los productos y servicios intuitivos necesarios para hacer la vida diaria más fácil, más edificante y agradable para todos.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

Me inspira la vida, me inspira ver mi historia y lo que he logrado hasta ahora, me inspira mi familia, el mostrarle a mi hija que todo lo que se hace con pasión y decisión trae grandes frutos y enseñarle que las mujeres logramos grandes cosas, la alegría de mi madre cuando le comparto mis pequeños y grandes triunfos, me inspiran los nuevos retos, saber que puedo ir más allá de lo que alguna vez creí; me inspira el poder inspirar y compartir conocimientos con otros y el celebrar las pequeñas victorias, tanto como las grandes.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

Logré conseguir mis metas trabajando con mucha PASIÓN desde el comienzo, siempre he hecho todo con amor, con ganas, independientemente de la tarea asignada o el cargo en el que me desempeñara. Viendo la vida desde lado positivo, haciendo frente a las dificultades (que tuve muchas) y superándolas, conectándome siempre desde la posibilidad, sin caer en las trampas de las propias limitaciones mentales. Las logré siendo feliz con lo que hago.

Paola Rueda López, Presidenta Honoraria Fundación Avon para Colombia, Perú y Ecuador.

Coach, creadora de LiderazgoMujer.com

¿Cuál es el rubro del negocio?

Cosméticos y Venta Directa.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

Me inspira cada sonrisa de mi hijo, cada latido. La vida me puso un reto y se convirtió en ese motivo para levantarme cada mañana y encontrar soluciones. Tuve un hijo con discapacidad severa que no veía, no escuchaba, no sentía, no se movía, no tenía expectativa de vida. Aprendí a hacerme las preguntas correctas, a entender que el cerebro crece con el uso, a enfocar mi energía, a celebrar cada meta volante. Hoy mi hijo tiene 16 años, ve, escucha, siente, camina, no habla pero se hace entender. Motivación es tener motivos.

Me inspira el propósito de construir un mundo mejor para las mujeres, un mundo mejor para los seres humanos. Suena muy grande cierto? Precisamente, hay que soñar en grande porque somos Mujeres sin límites. Hoy desde la Fundación Avon para la Mujer expando ese propósito como parte de un equipo comprometido con brindar bienestar integral a la mujer. Contribuimos a eliminar las violencias contra las mujeres, generamos conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y promovemos el empoderamiento femenino y la equidad de género. Eso es cambiar vidas y lo estamos haciendo convirtiéndonos en la Fundación Privada más grande del mundo de apoyo a la mujer.

Me inspira ver cambios positivos en personas y organizaciones. Por eso como coach y consultora genero experiencias y contenidos potentes. Mi más reciente creación es el entrenamiento liderazgoMujer.com en el que han participado mujeres de 19 países, me emociona, porque siento que puedo aportar al empoderamiento, a la equidad de género y eso es absolutamente maravilloso.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

Haciéndome cargo. Dejando de buscar excusas en el entorno, en lo que me pasó y entendiendo que depende de mí. En mis conferencias hago un ejercicio en el que invito a señalarnos y tocarnos con fuerza en el pecho mientras cada mujer repite: “depende de ti querida”. Porque solo entendiendo que es mi responsabilidad, soy capaz de soñar y hacer realidad lo que me proponga. Sintiéndome merecedora de un mundo abundante en el que mi historia importa. No es lo que te pasa sino lo que sientes y haces con eso que te pasa. Puede ser una piedra que obstruya tu camino o que te pares en ella y te permita llegar más alto.

Carina Estrada Villegas, CEO de Innovate, experta en firma digital y firma electrónica.

Especialista en el diseño de soluciones con Identidad Digital, Firma digital y Firma electrónica.

¿Cuál es el rubro del negocio?

Carina Estrada es ingeniera de sistemas, líder de una empresa que ella misma fundo junto a diferentes socios, se ha logrado especializar en criptografía, comercio electrónico, gobierno electrónico, administración electrónica y firma digital.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

En base a estas especialidades puedo ofrecer diferentes estrategias digitales para entidades publicas y privadas, generando costos efectivos, auto sostenibilidad. Enfocada en desarrollar proyectos de transformación digital, pues considero que estos son fundamentales en el desarrollo del país.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

Mi principal inspiración es la familia, soy madre de dos pequeños, por ello mi trabajo también va enfocado en la educación, pues comprendo que, con una verdadera transformación educativa, más eficiente sin gastos adicionales sino en la inversión coherente y precisa.

Es de las pocas mujeres líderes sobre la identidad digital y la firma digital, no ha sido fácil también por el poco conocimiento que se tiene sobre el tema en el mercado nacional, pero esto no ha cerrado sus puertas, al contrario, tuvo la oportunidad de visitar otros países, empresas que al conocer su trabajo quedaron muy contestos y recomendaron su trabajo, por ello ha visitado diferentes países en Europa y Latinoamérica.

Su lucha es que esta tecnología y facilidades se puedan implementar en nuestro país.

Ante la crisis que enfrentamos por la pandemia, muchas empresas han tenido que verse obligadas a implementar diferentes tecnologías, sin mucha compresión sobre la seguridad de estas herramientas, Carina junto a su equipo viene asesorando a emprendedores, empresarios, financieras y demás entidades a no solo dar un servicio que facilite a los clientes diferentes tramites, también que les brinde la seguridad que todos requieren para seguir trabajando.