Tips para encontrar un nuevo empleo en tiempos de coronavirus [VIDEO]

La situación por la que atraviesa el mundo debido a la expansión del coronavirus impacta nuestras vidas en general, pero de forma más intensa el normal desarrollo empresarial, particularmente en algunos sectores de la economía.

Si estás interesado en buscar un nuevo empleo debes tener en cuenta que habrá una mayor competencia. Frente a ello, no queda otra cosa que manejar la búsqueda de manera eficiente y profesional para lograr el cometido.

La vicepresidente de LHH DBM Perú, Aida Marín, comparte una metodología traducida en tips y pasos a seguir con el fin de canalizar los esfuerzos de manera más efectiva.

- Partir con una actitud positiva por sobre todas las cosas. Pensar que al final vamos a tener éxito, nos anima y motiva a hacer lo que se debe hacer con entusiasmo.

- Debes empezar con el enfoque correcto. Se trata de un proyecto profesional cuyo objetivo de ser obtener el mejor empleo en el menor tiempo posible.

- Debes partir de una seria autoevaluación personal respecto a tus competencias, intereses y sobre todo a tu situación financiera para saber cuánta espalda económica tienes y fijar metas y plazos (poder, querer, encaje, situación financiera).

- Define tu objetivo profesional, es decir, cuál sería el mejor trabajo para ti, acorde a tus aptitudes, intereses, situación y sobre todo hoy por hoy a las oportunidades que hay en el mercado más ahora en esta coyuntura.

- Elabora tus elementos de marketing. Realiza un breve speach sobre tu trayectoria, tu CV orientado a logros, tu oferta de valor clara y, por supuesto, un perfil muy vendedor en Linkedln, usando palabras clave de interés.

- Desarrolla un plan de marketing, partiendo de tus competencias e intereses, para que, sobre esa base, puedas definir el mercado y empresas en donde puedas tener mayores oportunidades.

- Es necesario que realices una investigación en cuatro niveles (sector/ empresas/potencial jefe/reto del puesto) de cada una de las empresas de tu interés.

- Desarrolla activamente tu red de contactos, dirigida a comunicar tus planes, con dos objetivos; identificar oportunidades abiertas en el mercado y también para lograr un acercamiento a tus empresas objetivo de manera proactiva.

- Utiliza todos los canales de recolocación (head hunters, empresas seleccionadoras, bolsas de empleo, páginas web de empresas).

- Prepárate para entrevistas, no puedes ir a improvisar. Sobre la base de investigación realizada sobre el puesto, empresa, entrevistador, debes redactar y practicar tus respuestas, debes llevar también preguntas inteligentes respecto al reto del puesto y asegurarte de usar el tono de voz y el lenguaje corporal adecuado.

- Es clave estar activo y visible en el mercado (Linkedin, Twitter, Facebook, publicaciones, eventos, seminarios)

- Debes saber negociar (considerando no sólo el sueldo sino, reto, aprendizaje, oportunidades de desarrollo y beneficios complementarios como un todo).

- Debes comunicar tu nueva posición con tus coordenadas y agradecer el apoyo recibido de las personas que te ayudaron durante el proceso.

Finalmente, no debes olvidar que muchas de estas actividades que realizarás serán nuevas para ti (investigación/red de contactos) ya que probablemente nunca antes lo hiciste, por lo que no te desanimes si no tienes buenos resultados en un inicio. Debes persistir y desarrollar nuevas destrezas tratando de realizar una retroalimentación permanente para ir mejorando.

Fuente: ANDINA