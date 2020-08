Las razones por las que nunca debes hablarle mal de su padre a tu hijo

La separación de un matrimonio con hijos lleva consigo grandes consecuencias para todos los miembros de la familia.

Esto podría empeorar de acuerdo a los términos en que finaliza la relación, ya que por lo general, no suelen ser los mejores.

Cuando nos casamos imaginamos e intentamos construir un hogar para toda la vida al lado de la persona que tanto amamos, sin embargo, no siempre las cosas resultan como lo planeamos.

(Foto/educacion.uncomo)

Sin embargo, existen muy buenos padres a pesar de que no sean las mejores parejas. ¡Ojo con eso!

Lo primero que debes saber y tener siempre presente es que los chicos no necesitan tener padres juntos, si no, ver a sus padres felices.

La culpa es algo que quizá no te deja tranquila, pero, tranquila wapa, no hay por qué sentirte responsable de si tu ex pareja y tú enrumbaron caminos distintos.

(Foto/)

No existe ambiente más tóxico que un hogar aparentando un "matrimonio feliz", es el peor de los ejemplos para tus pequeños amados, ya que es enseñarles a vivir en un mundo de mentiras.

En las siguientes líneas te explicamos tres razones por las que se recomienda no hablarle mal de su padre a tus hijos, a pesar que tú te lleves fatal con tu ex y estés en proceso de divorcio.

Un buen ejemplo

Recuerda que se predica con el ejemplo. Si deseas que tu hijo crezca sabiendo respetar a quienes lo rodean y sepa desenvolverse en su entorno con integridad, debes tener presente que tú eres tu mayor referencia.

No se trata de que trates con amor a tu ex pareja, pero sí con cordialidad y respeto.

Estabilidad emocional

La separación supone ya una situación complicada que asimilar para los pequeños de la casa, por ello, es conveniente no complicar la situación evitando hablar mal de tu ex pareja. Verás cómo el tiempo colocará todo en su lugar.

Problemas de pareja, no de padres

Es importante tener esto en claro. No mezclemos los problemas de pareja con la paternidad.

(Foto/Pinterest)

Permite que tu ex desempeñe su rol de la mejor manera, recuerda que un hombre puede fallar como pareja pero ser el mejor de los padres.