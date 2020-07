¿Cómo hacer plastilina casera sin cocción? ¡Lista en cinco minutos! [VIDEO]

La cuarentena nos ha enseñado importantes lecciones, como utilizar los materiales que tengamos en casa para entretenernos y pasarla bien.

Por ello, queremos compartirte una fórmula sencilla de preparar tu propia plastilina o play doh para que juegues mientras estimulas a tus engreídos.

(Foto/mirandodesdetualtura)

Si vienes buscando en Internet, habrás notado que existen diferentes métodos, pero, ninguno como este. ¡No requiere cocción!

¿Cómo hacer plastilina casera sin cocción ni agua caliente?

Lo mejor es que nuestra plastilina casera será amigable con el medio ambiente, puedes escoger el color que prefieras y los chicos podrán participar en la preparación.

Además, podrás almacenarla y utilizarla las veces que desees. ¡Toma nota!

Ingredientes para la plastilina casera

3 tazas de harina

1 taza sal fina (cuanto más fina, mejor)

1 taza de agua

2-5 cucharadas de aceite (el de tu preferencia: vegetal, girasol, etc.)

Colorante alimenticio (opcional)

¿Cómo preparar play doh casero?

Como mencionamos líneas arriba, la preparación es súper sencilla. Colocaremos todos los ingredientes en un bowl y mezclaremos bien con las manos.

Dato: Empieza añadiendo dos cucharadas de aceite y adiciona de a pocos en caso se requiera, lo ideal es utilizar sólo dos cucharas, sin embargo, puedes añadir hasta encontrar la consistencia correcta.

Sin embargo, es importante precisar que la masa suele ponerse un poco más suave al día siguiente, así que no desesperes por volverla más ligera. ¡Ve de a pocos!

¡Listo! Ya puedes empezar a crear todo tipo de personajes o lo que tengas en mente.

Si no cuentas con tinte vegetal puedes utilizar cualquier tinte, sólo recuerda que de ser un ingrediente no apto para el consumo, los niños no deben llevarse a la boca la plastilina.

¿Cómo almacenar plastilina casera?

Puedes guardar el play doh casero en un recipiente de plástilo o vidrio con tapa.

Lo más probable es que amanezcas con la superficie grasosa, por ello, la cantidad de aceite debe ser poca, pero, si te pasaste un poco, ¡no pasa nada! Limpia con una servilleta y estará lista para continuar creando.

Aquí te dejamos un vídeo que muestra paso a paso cómo hacer plastilina fácil.