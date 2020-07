Viajes interprovinciales: conoce el protocolo sanitario completo que deberás cumplir

Para poder viajar en el servicio de transporte interprovincial, que reinicia hoy operaciones, los usuarios deberán firmar una declaración jurada de salud, y deben utilizar mascarillas y protectores faciales, precisa el Protocolo Sanitario para prevenir la covid-19, establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El Protocolo Sanitario, elaborado en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), establece que tanto la mascarilla como el protector facial deben ser usados de manera adecuada antes, durante y al finalizar el viaje.

Asimismo, los pasajeros deben lavarse las manos con agua y jabón por un periodo mínimo de 20 minutos o utilizar un desinfectante a base de alcohol de 60 % a 70 %, antes del embarque al vehículo.

Los usuarios no podrán utilizar mantas o cabezales de asiento ni cojines en el bus durante el viaje.

Durante el traslado se debe evitar el consumo de alimentos, salvo que ello sea necesario; en ese caso no se debe ingerir los alimentos de manera adyacente a otros usuarios y se debe utilizar desinfectante de manos.

Está prohibido escupir o dejar alimentos o restos de alimentos dentro del vehículo. Hay que colocarlos dentro de una bolsa de plástico y amarrarla.

Una vez que se llegue al destino, se debe depositar la bolsa con los residuos en el respectivo depósito para desechos.

Solo deben acudir al terminal de transporte interprovincial aquellos usuarios que van a viajar, con excepción de personas adultas mayores o con discapacidad, quienes podrán estar acompañadas por otra persona o un perro guía en el caso de invidentes.

Las personas con discapacidad deben estar registradas en el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad (Conadis).

Declaración jurada de salud

Los pasajeros también deberán presentar una declaración jurada de salud para poder abordar los buses de transporte, en la que aseguren no estar infectados con el covid-19. El MTC ha diseñado tres formatos de declaración jurada, dirigidos a pasajeros adultos, menores de edad, y adultos mayores.

El formato de la declaración jurada, en los tres casos, debe ser llenado con los siguientes datos: nombre y apellidos del pasajero, documento de identidad (DNI o pasaporte), domicilio, número de teléfono y correo electrónico, así como la fecha y la hora.

La declaración jurada también contiene un recuadro referido a los síntomas o signos referidos a la enfermedad de covid-19, en los que se debe colocar si se presentan o no. Se trata de los síntomas: pérdida del sentido del olfato y del gusto; fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y tos.

El documento tiene impreso el texto: “Declaro bajo juramento que no presento en el momento actual signos ni síntomas respiratorios compatibles con covid-19 y que no he estado expuesto a personas con la enfermedad o con los mismos síntomas en los últimos 14 días”.

Asimismo, contiene la advertencia: “La falsedad de lo anteriormente declarado será sujeto a las medidas legales pertinentes”. Al final, el usuario debe colocar su firma y entregarlo al representante de la empresa de transporte interprovincial de pasajeros.

En el caso de la declaración jurada para los menores de edad, el formato exige, además de sus nombres y apellidos, los del padre y la madre o tutores, su documento de identidad (DNI o pasaporte); así como el punto de partida y el destino final del niño, niña o adolescente. Finalmente, la firma del padre, de la madre o tutores.

Para el caso de los adultos mayores, el formato exige mencionar el punto de partida y el destino final del pasajero.

Recomendaciones

El Protocolo Sanitario del MTC también formula recomendaciones para los usuarios del servicio de transporte interprovincial. Se aconseja adquirir los pasajes, preferentemente, de manera virtual o por medios electrónicos; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Del mismo modo, portar toallitas limpiadoras o alcohol en gel; al toser o estornudar hay que cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo que debe ser desechado de inmediato. A continuación, hay que lavarse las manos o desinfecatarlas con alcohol.

Cuarentena focalizada

El MTC precisó que el reinicio de viajes interprovinciales no aplica para siete regiones que siguen en cuarentena focalizada debido a que registran incremento en la incidencia de contagios de covid-19. Se trata de Áncash, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. En ese sentido, los buses no podrán recoger ni dejar pasajeros en estas localidades.

