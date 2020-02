Recomendaciones a tener en cuenta para tu visita a la majestuosa ‘Laguna 69’ [FOTOS]

Por sus bellos paisajes, exuberante biodiversidad y emocionantes actividades de aventura, las áreas naturales protegidas continúan siendo los destinos predilectos de todos los peruanos en cualquier época del año.

La laguna 69 es una pequeña laguna cerca de la ciudad de Yungay, en la región de Áncash, Perú. Es una de las más de 400 lagunas que forman parte del Parque Nacional Huascarán.

Una de las áreas protegidas que genera mayor expectativa de los visitantes es el Parque Nacional Huascarán, joya natural de la región Áncash que se caracteriza por sus imponentes paisajes compuestos por sus altos nevados y bellas lagunas, y en donde podrás vivir una gran aventura realizando actividades como trekking, andinismo, ciclismo de montaña y escalada de montaña.

Por ello el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente te brinda estas 6 recomendaciones que se te serán útiles para tu próximo viaje a esta área natural protegida. ¡Toma nota!

- Realiza tus traslados con agencias de viaje y transportes turísticos autorizados por el SERNANP. Solicita su identificación y evita incomodidades en los puestos de control.

- Solicita que tu guía de turismo se identifique con su carné vigente. Así también contribuyes a evitar la informalidad.

- Realiza tu viaje temprano para que puedas disfrutar durante mayor tiempo tu visita. Recuerda que el Parque Nacional Huascarán está abierto desde las 07:30 am.

- Reclama tu boleto de ingreso en cada puesto de control, es tu comprobante de aporte a la conservación del Parque.

- Si vienes con vehículo propio, toma las precauciones de traslados por vías afirmadas en regular estado, respeta los lugares de estacionamiento.

- No arrojes residuos en el camino, de esta manera no se afectará la biodiversidad y belleza paisajística del área protegida.

¿Cómo llegar?

Laguna 69. Desde Huaraz – Puesto de Control Llanganuco – Laguna Chinancocha – Laguna Orconcocha – Yuraccorral – Laguna 69.

En vehículo desde Huaraz hasta Yuraccorral en un recorrido de 83 km. En un tiempo de 3 horas, luego a pie desde Yuraccorral hasta Laguna 69 en un recorrido de 8 km. En un tiempo de 30 minutos.

(Fuente: sernanp.gob.pe)