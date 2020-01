Lampay: la majestuosa playa de Barranca que puedes visitar con menos de 60 soles [FOTOS]

Un maravilloso recinto natural entre dunas y peñascos a tan solo 4 horas de Lima. Disfruta de las aguas cristalinas del balneario de Lampay, a la altura del kilómetro 182 de la Panamericana Norte, situado en Caleta Vidal perteneciente al distrito de Supe, provincia de Barranca.

En este lugar podrás capturar las mejores fotografías gracias al paradisíaco paisaje del mar, además, podrás apreciar una cantidad increíble de estrellas de mar.

(Foto/viajaporperu)

Gracias a su arena fina y uniforme, podrás construir lindos castillos de arena. Entre sus formaciones hay pequeñas cuevas formadas por la erosión de los vientos. En Lampay está permitido acampar, solo que para esto deberás llevar todo lo necesario ya que no hay venta de alimentos.

¿Cómo llegar?

Si vas en bus

Para llegar a este lindo balneario deberás tomar un bus que vaya hasta Supe o Barranca. Los carros salen en el terminal de Plaza Lima Norte. Luego, desembarca en la entrada de Caleta Vidal. Desde allí sigue un camino a pie de aproximadamente media hora. (kilómetro 182 de la Panamericana Norte).

Si vas en auto particular

A la altura del km 182 Panamericana Norte, hay una entrada hacia Caleta Vidal por la que deberás continuar. Pasarán el pequeño pueblo de Caleta Vidal, luego sube y pasa una abandonada fábrica de harina de pescado y en menos de 5 min (en auto) estarán en Lampay.

Dato: No es necesario tener 4x4 para llegar. De preferencia camina por las rocas para mejor acceso.

Recomendaciones

Para llegar a esta playa es importante seguir las indicaciones de los aledaños, ya que es bastante escondida, sin embargo, utilizando GPS no tendrás problemas en tu visita.

No cuenta con salvavidas ni restaurantes, una vez en Playa Lampay, notarás que no cuenta con mucha afluencia de público por lo que podrás pasar un día tranquilo. Recuerda ser prudente al nadar, no olvides llevar alimentos y dejar limpio el lugar que utilizaste.

No te expongas muchas horas al sol.

Protege tu piel utilizando gorros y bloqueador solar.

Por otro lado, es importante que dejes el espacio limpio llevando contigo los restos de basura que hayas generado durante tu estadía, esto permitirá que el paisaje de este lugar continúe. ¡Diviértete!

DATO: El presupuesto que debes considerar para esta aventura por día es de 60 soles en pasajes y alimentación. Puedes contratar paquetes fullday en Cuponidad desde 79 soles.