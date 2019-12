Año Nuevo: Playas escondidas al norte de Lima que puedes visitar con menos de 50 soles [FOTOGALERÍA]

Perú es un país privilegiado ya que cuenta con una biodiversidad increíble. En esta época del año donde las vacaciones de los chicos más el calor desbordante, nos invitan claramente a darnos una vuelta por la playa.

¿Deseas encontrar un mar de aguas transparentes, arena llana sin alejarte de la capital? Nosotras te contamos nuestro recorrido playero por el norte chico, donde podrás llegar con poco presupuesto y pasarla a lo grande. Atenta y toma nota.

(Foto: Youtube)

Playa Hornillo

Este destino posee en todo su alrededor, formaciones rocosas por lo que encontrarás unas olas perfectas para los amantes del surf. Su orilla tiene arenas limpias donde podrás capturar unas lindas fotografías y divertirte construyendo castillos. Por otro lado, cuenta con restaurantes, alquiler de sombrillas, salvadidas y estacionamiento seguro. Para llegar deberás viajar hasta el kilómetro 146 de la Panamericana Norte.

Playa Lampay

Las aguas de Playa Lampay son mansas es una de las preferidas para visitar en familia en Barranca. Se ubica a la altura del kilómetro 182 de la Panamericana Norte.

Para llegar a esta playa es importante seguir las indicaciones de los aledaños, ya que es bastante escondida, no cuenta con salvavidas ni restaurantes, sin embargo, utilizando GPS no tendrás problemas en tu visita. Una vez en Playa Lampay, notarás que no cuenta con mucha afluencia de público por lo que podrás pasar un día tranquilo. Recuerda ser prudente al nadar, no olvides llevar alimentos y dejar limpio el lugar que utilizaste.

Playa Caleta Vidal

Entre Supe y Barranca, a unos 180 kilómetros de Lima, podrás disfrutar de 'Playa Vidal' (casi al costado de playa Lampay). Su increíble paisaje se combina con las coloridas barcas de pescadores. En este lugar podrás encontrar restaurantes, baños, puedes alquilar sombrillas, lo mejor, es que en su orilla se forma un pozo pequeño donde los chicos podrán jugar tranquilamente.

Isla Blanca

Este lindo lugar se encuentra situado en el puerto de Chimbote (Ancash), donde deberás tomar un bote por aproximadamente 25 minutos para poder llegar hasta la Isla Blanca. Una vez que desembarques prepárate, porque te quedarás impresionada con la vista increíble de la bahía de todo Chimbote, además que podrás explorar la isla.

Dato: Esta playa sí hay salvavidas y su agua es cristalina pero no hay restaurantes.

Playa Caleta Colorada

Dirígete al kilómetro 424 de la Panamericana Norte hasta llegar al embarcadero de Caleta Colorada. Aquí debes tomar un bote por S/.3.00 y viajar durante unos 15 minutos hasta llegar a la playa. En esta zona, la Marina de Guerra del Perú brinda seguridad y aunque no hay restaurantes sí hay estacionamiento y baños.

DATO: El presupuesto que debes considerar para esta aventura por día es de 50 soles en pasajes y alimentación. Puedes contratar paquetes fullday en Cuponidad desde 59 soles.