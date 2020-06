Astronautas muestran sorprendentes imágenes del último eclipse solar

El pasado 21 de junio ocurrió un fenómeno con la Luna llamado eclipse anular o también llamado “anillo de fuego”. Este evento astronómico solo pudo ser vista en algunas partes del mundo y también por los astronautas de la NASA quienes lograron capturar sorprendentes imágenes.

Solo en algunos países orientales pudo verse con mayor claridad el eclipse; Etiopía, Yemen, Irán, India, China.

En tanto, los astronautas que pudieron observar este fenómeno fueron aquellos que se encontraban en la Estación Espacial Internacional, de modo que, su visión fue mucho más cercana y amplia.

El tripulante Chris Cassidy aprovechó para compartir las fotos capturadas del fenómeno en donde se puede observar el lado inverso del eclipse.

Asimismo, el astronauta compartió vía twitter lo siguiente; "Una vista súper genial del eclipse solar anular, que pasó por nuestro lado de estribor cuando volamos sobre China esta mañana".

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb