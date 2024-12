El capítulo navideño de 'ALF' que hizo llorar al mundo: inspirado en emotiva historia real

"Ella solo quería verte por Navidad. Un niño le dijo que no existía Santa Claus y estaba muy triste. Lamentablemente, no puedo hacer nada por Tiffany. ¿Cómo le dices a una pequeña que no podrá ver otra Navidad?", dijo el médico a cargo a ALF dando a entender que la pequeña morirá.