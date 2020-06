¿Por qué a veces los rituales de amor no funcionan?

Los rituales de amor no solo necesitan de la vela correcta sino también de la fe y confianza depositada en ella. Pues, no cualquiera será capaz de lograr que sea efectivo.

Existen varios tipos de rituales o hechizos de amor, en muchas de ellas se usan oraciones especiales para reforzar nuestra petición.

Fe y confianza en el ritual

Sin embargo, la energía que depositemos en el ritual de amor ayudará bastante. Necesitamos de fe y confianza para que nuestra energía sea positiva.

Se necesita también que nos encomendemos a una persona capaz de hacer que el ritual funcione, alguien que se entregue por completo en el trabajo.

Tu mentalidad y la de esa persona tienen que estar totalmente concentradas y conectadas. El optimismo será la base de todo para cumplir tus deseos.

Don especial para hacer rituales

Además, la persona que trabaje en rituales de amor debe tener la experiencia necesaria. Se puede decir que hasta un don especial que sepa incluir símbolos especiales en un lugar adecuado para el ritual.

Si finalmente tienes dudas, tu fe no está intacta y crees que lo que estás haciendo no está bien, entonces es muy probable que los resultados no sean positivos para ti.