¿Existe hielo en la Luna? Nueva misión de la Nasa se prepara para investigarlo

Dentro de las tantas misiones que tiene la Nasa, existe una muy particular, pues en el 2023 esperan encontrar hielo en la Luna, para ello, están preparando nuevos equipos de búsqueda.

La Agencia Espacial espera enviar humanos a la Luna, después de muchos años. Sin embargo, la sorpresa es que también desean investigar el satélite para definir si es posible encontrar hielo, dado que, en el año 1994 se creó esta teoría.

Para lograr esta misión la Agencia Espacial comunicó que lanzará el VIPER, un robot que se encargará de hacer la exploración sobre el polo sur de la Luna.

Our new Moon rover, called VIPER, will create the first resource maps for human exploration before #Artemis astronauts arrive in 2024.



