¿Eres sumisa o prefieres dominar? Tu signo te delata cómo eres en el sexo

De acuerdo a ciertos parámetros y características femeninas, algunas mujeres prefieren dominar y otras ser las sumisas en el sexo. Sin embargo, hay otras que les gusta las dos situaciones. No se hacen problemas. Así que, busca tu signo en esta lista.

¿Cuáles son las mujeres de signo dominante en sexo?

Leo: De ley, la mujer leo es dominante en la cama y en otros sentidos también. Siempre quieren manejarlo todo. Sin embargo, también les gusta dar placer a su pareja, del mismo modo que también esperan recibirlo.

Escorpio: Todas las mujeres regidas bajo este signo son pura pasión. Les encanta demostrar la fuerza que llevan dentro en la cama. Es el escenario ideal para ellas. Tampoco se intimida a la hora de probar nuevas cosas y romper con la rutina.

Capricornio: Ellas dan las órdenes por decisión propia y por casualidad. Así es, a veces simplemente lo hacen sin darse cuenta. Muchos la siguen por el nivel de persuasión que tienen.

Piscis: ¡No es un tierno pez en todos los sentidos! Este signo de aparente ternura, se olvida de ese término cuando está en la cama, se ponen locas y entregan completamente todo de sí.

Aries: ¡Puro fuego! Las mujeres de este signo desbordan calentura desde la cabeza hasta los pies, por eso, buscan dominar la situación. Sin embargo, ellas prefieren soltarse solamente cuando están bien enamoradas de esa persona.

Virgo: Si en los días normales ellas son las que dominan, pues prepárate porque en la cama también lo harán. Están acostumbradas a hacerlo, quieren ser la guía de todo.

Mujeres sumisas según su signo

Sagitario: Sin duda alguna, estas mujeres se dejan llevar y fluir, por lo que, no toman importancia sobre quién maneja el asunto. Tiene la facilidad de acoplarse a cada situación. También son muy eróticas, el sexo es parte de su rutina.

Cáncer: Ellas solamente piensan en las emociones que esa persona les causa, por lo que, se dejan llevar lentamente o rápido, no se hacen problemas, no buscan ser las dominantes. Pero, eso sí, a la hora de contar lo que les gusta en la cama no son nada tímidas.

Acuario: En su rutina de pareja si busca en ocasiones ser dominante, pero en la cama, se olvida de eso, prefiere dejarse dominar. Espera que su pareja sea quien tome el control.

Géminis: La mujer que puede ser sumisa y dominante, cumple las dos funciones cuando ella desee. A ella no le gusta la monotonía, si tiene que cambiar de posición lo hace, sino se aburre. A veces es caliente, otras puede ser fría, es una mujer cambiante.