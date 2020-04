5 cosas que no debes hacer dentro del hogar para evitar la mala suerte

Según algunas creencias de diferentes partes del mundo, hay algunas cosas que pueden atraer la mala suerte en el hogar. Detalles que no se deben permitir dentro de la casa para evitar la mala suerte por los días siguientes. Entérate cuáles son aquí.

No debes abrir las paraguas dentro de la casa. En los países caribeños tienen mucho cuidado con este detalle, pues dentro de la casa no entra la lluvia, así que no tienen por qué hacerlo. Al momento de hacerlo, estarías atrayendo tu mala suerte.

¿Barrer de noche es malo?

Sí, según las supersticiones africanas, esta te traería mala suerte en tu economía. Pues, se dice que al barrer de noche no solo está barriendo la basura sino también tus riquezas.

A esto también se le suma la creencia de que si te barren los pies, te casarás con un "viejo". Y que si una mujer se sube a una escoba, podría quedar embarazada. Hay muchas creencias relacionadas a las escobas.

Bota la escoba vieja

Si decides mudarte de casa, bota la escoba que solías usar en tu antiguo hogar. Si la traes contigo, a tu nuevo espacio, estarás trayendo también la suciedad y la mala vibra del pasado.

Incluso para esto hay una frase popular "escobita nueva barre bien".