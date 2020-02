Regresar donde una fue feliz no tiene nada de malo, pero no vale tropezar con la misma piedra, Wapa. Hay algunas personas que podrían regresar con su ex pareja siempre, incluso sin importarles todo el daño ocasionado.

Esto sucede porque hay algunas mujeres que les cuesta cerrar ciclos, pero no es su culpa, sino la de su signo zodiacal. Es por ello que buscan un amor del pasado para ser felices, ya que no conciben la idea de seguir viviendo sin la compañía de esa “persona especial”.

Por tal motivo, aquí te mostramos cuáles son los signos del zodiaco que volverán a regresar con su ex novio.

Mujeres del zodiaco que suelen regresar con su ex novio

Sagitario

Una persona del pasado regresar para mostrarte que realmente te ama, pese a todos los problemas que pudo haberte causado. Solo en ti estará darle una segunda oportunidad, quizá experimente el amor real, o quizá solo vuelvas al mismo ciclo tóxico. Advertida estás.

Leo

Hasta ahora no puedes olvidar ni el aroma de tu último noviazgo, ese mismo que marcó tu vida en el pasado. Por lo que estos días estás indecisa, no sabes si escribirle o no. No te dejes llevar por los sentimientos, recuerda que no debes pensar con el corazón, solo usa la cabeza.

Géminis

Todo te hace pensar que es el momento idóneo para buscar ese viejo amor y decirle para regresar a ser novios. Pero debes de tener en cuenta que estamos en verano y el tiempo de ocio te hace pensar querer cosas que no quieres. Tranquila, luego vivirás una relación amorosa increíble.