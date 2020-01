Horóscopo semanal de Jhan Sandoval del 13 al 19de enero del 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del todos los signos zodiacales desde el 13 al 19 de enero. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Horóscopo de hoy para Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

Trabajo: Se presenta la posibilidad de realizar algún tipo de capacitación que añada a tus labores ideas oportunas de realización. Pensarás en dejar de lado algunas tareas que puedan estar interfiriendo con los objetos principales de tu profesión. Semana para ordenar y decidir. Evita actitudes radicales.

Dinero: Buscarás limitarte de algunos gustos y actividades para equilibrar tu economía luego de algunos gastos. Evita situaciones de tensión debido a los asuntos materiales, podrían generar anticuerpos que no son positivos para tu tranquilidad y estabilidad. Eso que te preocupa se resuelve.

Amor: Evita situaciones paralelas que luego podrían salirse de control. Una nueva ilusión llega a tu vida y es posible que en un momento eso te lleve a la confusión. Le das la espalda a una persona con la que se ha venido deteriorando una relación con los años. Sera mejor que enfrentes este dilema.

Horóscopo de hoy para Tauro: del 21 de abril al 20 de mayo

Trabajo: Una mejor organización y practicidad a la hora de ejecutar te permitirá los buenos comentarios de una figura de autoridad. Sabrás como obtener los mejores resultados a la hora de tomar decisiones. No es momento para planes inmediatos, ni tareas que sean intrascendentes.

Dinero: Recibes algún tipo de notificación o comunicación que despertará nuevamente la preocupación en un tema financiero. Es tiempo de planificar con realismo la resolución de ese asunto. Sabrás como enfrentarlo. Es importante que no caigas en lo que sería un conflicto mayor por ese motivo.

Amor: No estarías dedicando mucha atención a este aspecto de tu vida. Quizás asuntos laborales te estén apartando de lo que también es importante para ti. Una situación indefinida con alguien no te permitirá definir con claridad tus expectativas en este terreno. Procura otorgarte espacios personales.

Horóscopo de hoy para Géminis: del 21 de mayo al 20 de junio

Trabajo: Momento de cambios en el ámbito laboral. Lo cual te podría ponerte muy inestable. Es importante que te asumas las nuevas situaciones con tranquilidad. Tu nivel de adaptación podría ponerse a prueba. Evita la susceptibilidad y los resentimientos. Momento para estructurar tus labores.

Dinero: Podrías tomar una mala decisión guiado por una especulación u algún ofrecimiento que no se ajuste a la realidad. Cuidado, no es conveniente que pierdas la estabilidad económica que has venido recuperando. Aprovecha una situación favorable que es momentánea y no asumas riesgos a largo plazo.

Amor: Sentirás que esa persona no está siendo transparente contigo. Es posible que tengas toda la impresión de una situación desleal por parte de tu pareja. Es importante que evites especular sobre actitudes que no corresponden al presente. Te darás cuenta que hay muchas heridas aun por sanar.

Horóscopo de hoy para Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio

Trabajo: Tendrás muchas ideas nuevas, que te costará esperar para ponerlas en práctica. Piensa que es posible que el entorno necesite un tiempo para saber organizarse de la manera adecuada. No apresures los procesos que son necesarios para la tranquilidad de los demás y tu estabilidad y constancia laboral.

Dinero: Tendrás dos fuentes de ingresos económicos de manera paralela. La colaboración de alguien más será determinante para obtener los resultados que necesitas. Buen momento para establecer sociedades con personas que tengan las cosas claras y los pies sobre la tierra. Tendrás la manera de cristalizar un proyecto.

Amor: La expectativa por el encuentro con alguien ha despertado una ilusión en ti. Ordena tu vida sentimental para entrar en esta nueva historia de manera tranquila y sin mayores complicaciones. Luego te darás cuenta de la necesidad de no tener historias paralelas, ni falsas expectativas con alguien más.

Horóscopo de hoy para Leo: del 23 de julio al 22 de agosto

Trabajo: No postergues más esa aclaración con un compañero de labores. Evitarlo podría llevarte a la ruptura y eso perjudicaría el cumplimiento de tus objetivos profesionales. Una actitud a la defensiva no contribuirá con el buen clima laboral que todos necesitan. Ubica con objetividad quienes son tus aliados.

Dinero: Alguna noticia o notificación en esta área de tu vida te podría desestabilizar. Es tiempo de buscar asesoría para resolver situaciones que se han presentado. Restringirás de manera exagerada los gastos que habías previsto en pro de saldar una deuda que te preocupa a nivel financiero.

Amor: Es posible que estés sintiendo mucho por una persona que a la par te genere incertidumbre por sus actos. Esto te llevará a sospechar de traiciones y lejos de aclarar podrías envolverte en miedos y fantasmas que le hagan daño a tu vida sentimental. Si estas solo llega alguien no muy transparente que podría ilusionarte.

Horóscopo de hoy para Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trabajo: Te podrías mostrar a la defensiva debido a las críticas que alguien realice de sobre tu desempeño profesional. Es posible que esa persona no lo haga de buena fe, aun así tendrás que ser más inteligente que ella para no caer en su provocación. Si evites conflictos recibirás buenos comentarios.

Dinero: No es un buen momento para realizar compras de manera superflua. Algunos gastos han desestabilizado tu economía y eso traerá ciertas consecuencias. Una crisis te ayudará a entender mejor como debes de administrar tu economía y donde podrías tener una fuente de ingreso extra.

Amor: La comunicación con esa persona alimentará nuevamente la ilusión que tenías en ese vínculo. Es posible que de que no sientas una verdadera seguridad sobre lo que espera o pueda darte. Tendrás que dejar que tu corazón te guie sin cuestionar lo que el instinto pueda decirte en este caso.

Horóscopo de hoy para Libra: del 23 de septiembre al 22 de octubre

Trabajo: No dudes de las posibilidades que tienes en tus manos. Podrás obtener un logro importante. Tendrás que negociar con alguien que logrará darle el respaldo que esa labor necesita. Una situación laboral dará un giro inesperado y positivo a tu favor. Tendrás que saber aprovechar la coyuntura.

Dinero: Éxito en todo lo que tenga que ver con tus inversiones. Algo que pensabas que no se daría empieza a estabilizarse sorpresivamente. Es importante que intentes tomar decisiones que no pongan en riesgo tu economía. Tu familia será un soporte para todo lo que tenga que ver con inversiones.

Amor: Mensajes constante con alguien que acaba de aparecer en tu vida te llenarán de ilusión y entusiasmo. Tienes todas las posibilidades de concretar una relación de la manera que siempre has querido. Iras al encuentro de esa persona y verás que la buena química y la pasión fluirán de manera natural.

Horóscopo de hoy para Escorpio: del 23 de octubre al 21 de noviembre

Trabajo: Has sacado adelante una tarea contra viento y marea. Tu tendencia será a demostrar un triunfo a las personas que no confiaron en ti. Olvídate de revanchas y organiza de manera sostenible tu trabajo. La competencia te hará tener mayores ambiciones y deseos de sobresalir ante los demás. Aprendizaje.

Dinero: Cuida tu economía en esta etapa. Tu tendencia será a gastar más de lo que deberías. Tendrás que encontrar una mayor fuente de ingresos o de lo contrario limitar los gastos que estás acostumbrado a hacer. De lo contrario podrías contraer alguna deuda difícil de solucionar a mediano plazo.

Amor: A pesar de los consejos que has recibido por parte de tu entorno cercano. Podrías buscar cierta proximidad con alguien que ya no forma parte de tu vida. Advertirás que esa persona busca recuperar el espacio que ha venido perdiendo en tu vida. El tarot te aconseja que no es conveniente revivir una historia que te equilibrado emocionalmente.

Horóscopo de hoy para Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Trabajo: Es importante que organices mejor tu agenda para considerar la posibilidad de un mayor tiempo para ti. El exceso de actividad y ciertas preocupaciones podrían generar algún tipo de repercusión en tu salud. Es tiempo de atender ese aspecto de tu vida. Evita el cansancio mental.

Dinero: Regresa la armonía con un compañero de trabajo luego de algunas tensiones. Valorarás los aportes que esta persona pueda hacer a tu economía. Nuevos ingresos de la mano de convenios y asociaciones que serán de mucha utilidad para ti. Mantén las buenas relaciones para tu productividad.

Amor: Sentirás poco interés en profundizar ese vínculo con esa persona. Quizás hay aspectos que no deseas profundizar en este momento sobre tus emociones. Analiza bien el porqué de esa actitud. Las posibilidades en este terreno se seguirán presentando, esta vez depende de tu decisión.

Horóscopo de hoy para Capricornio: del 22 de diciembre al 20 de enero

Trabajo: Sentirás que alguien no es del todo transparente contigo en el campo laboral y eso te hará tomar actitudes defensivas. Es importante que dejes de idealizar los afectos que incluso en este campo has desarrollado. La experiencia será una buena maestra para saber cómo actuar frente a estas situaciones.

Dinero: Algunas situaciones que se presenten de la mano de asuntos de familia y salud podrían desestabilizar tu economía. Evita excesivas preocupaciones y tómalo como un momento para asumir ciertas restricciones hasta que las cosas se estabilicen como es necesario. Contarás con recursos para desarrollar.

Amor: Te sentirás desilusionada de una persona y es posible que sea a causa de una información que no este del todo completa. Cerciórate antes de tomar una decisión que pueda generar una ruptura que sea radical. Alguien estará a la expectativa de este conflicto, evita anticiparte ante una respuesta.

Horóscopo de hoy para Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Trabajo: Tu intuición te guiará en estos días por el camino que debes tomar. Algunas dificultades se presentarán en el camino y esta vez tendrás mayor claridad del porqué de estas situaciones. Temas con respecto a documentos y trámites tendrán que ser atendidos en estos días para evitar futuras complicaciones.

Dinero: Recibes un dinero que no habías esperado sobre todo para este momento. Luego del entusiasmo propio del momento podrías pensar a asumir alguna inversión. Es importante que evalúes con calma ya que se presenta la posibilidad de que este dinero salga tan rápido como llego. Prudencia.

Amor: Te mantendrás al margen de eventos de tipo sociales, reuniones y fiestas en este día. Es posible que un espacio en soledad te de la tranquilidad que en este momento estas buscando. Aprovecha este lapso para determinar qué es lo que realmente deseas en este ámbito de tu vida.

Horóscopo de hoy para Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Trabajo: Un nueva oportunidad se presenta para ti. Aprovecha el entusiasmo que esto te despertara para proponer ideas innovadoras. El trabajo en equipo estará bien aspectado y es importante que generes lazos que puedan convertirse en amistades sólidas más adelante. Un compañero será de ayuda.

Dinero: Conseguirás mejoras en este campo a través del trabajo en sociedad. Algunos amigos te harán una propuesta de crecimiento que iras evaluando. Es importante que establezcas condiciones con claridad desde el inicio para evitar posibles malos entendidos posteriormente. Posibilidad de expansión por diferentes actividades.

Amor: Te sentirás a la expectativa de la llegada de una persona a tu vida. Es posible que además de esa persona se presenten otras posibilidades. El tarot te aconseja que medites antes de decir de lo que luego no estés segura. No es conveniente generar falsas expectativas en quienes te rodean.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.