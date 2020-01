Las 4 mujeres que perdonan, pero nunca olvidan según su signo zodiacal

Guardar rencor no trae nada bueno, solo envenena nuestra alma. Tener resentimiento hacia otra persona por algo que nos ha hecho no nos trae nada bueno, mucho menos si se trata de alguien tan cercano como un padre, un hijo, un hermano o nuestra propia pareja.

Sin embargo, perdonar no es olvidar y esto lo tienen claro estas cuatro mujeres del zodiaco. Ellas saben que tienen el poder de transformar el dolor y aprender de la experiencia, independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado.

Recuerda, guardar rencor es como agarrar un carbón en brasa: la que se quema eres tú. Sé cómo estas cuatro mujeres del zodiaco que no guardan rencores pero que tienen buena memoria.

Aries

Muchos creen que por ser aventurera y con apariencia relajada eres de los que perdonan fácilmente. Pero no, tienes tanto miedo a ser lastimada que una vez que lo hacen no dejas que eso se te olvide. Esto suele ser un problema en todas tus relaciones amorosas y de amistad, porque por mucho que digas que todo está perdonado esa sombra siempre te acosa. Aprende, pero tampoco bases tus relaciones en el eterno no olvido. ¡Es muy peligroso!

Cáncer

Como signo de agua sueles ser muy sensible, y te tomas muy mal cuando las personas que amas te fallan. Odias que las personas te hagan sentir mal y cuando osan hacerlo los pones en una lista negra por mucho tiempo. Tienes la ventaja de que sí pueden salir de ahí, pero es mucho el esfuerzo que deben invertir en enmendar el daño cometido hacia ti.

Virgo

Eres el signo del zodiaco más analítico, y eso hace que tengas todo medido. Sabes quién te ha hecho daño, quién te ha fallado y quién no. Si una persona ya no te estaba agradando tanto y comete un error, jamás lo olvidarás. Al contrario de una persona que amas, aquí recordarás más cómo te hizo sentir que el hecho como tal.

Capricornio

Eres el signo del zodiaco que tiene más rencor en su ser. Tú si no dejas pasar ni un error, todo lo recuerdas, todo queda anotado y da un poco de miedo tu actitud. Las personas que te aman y están a tu alrededor temen esta parte de ti. No te tomes todo tan personal. El problema es que tú si cambias toda tu actitud de manera consciente con esa persona que te falló. Puedes hablarle normal, quererla, pero en este aspecto en el erró no volverás a ser igual.

Si eres parte de esta lista sabes de sobra que el perdón no es automático; es un proceso, y como tal necesita un tiempo para consolidarse. Pero ten en claro algo, la decisión de perdonar solo dependerá de ti, pues cuando llegas a ese punto aceptas el compromiso de vivir con esa actitud de ahora en adelante.

No olvides que al perdonar a los demás te estás perdonando a ti mismo, y aceptar los errores de los otros te ayudará a aceptar los tuyos. Que tire la primera piedra quien este libre de defectos.