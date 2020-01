Horóscopo semanal de Jhan Sandoval para Capricornio del 6 al 12 de enero del 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del signo zodiacal de Capricornio desde el 6 al 12 de enero del 2020. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Capricornio en el trabajo

Es tiempo de organizarte y darle un amparo legal a las situaciones que vienes ejecutando. Te sentirás evaluada por alguien que no conoce tu desempeño. Evita la incomodidad propia de esta situación ya que no será duradera. Advierte situaciones que son pasajeras y que no te deberían llevara a tomar decisiones radicales.

Capricornio en el amor

Se presenta una tentación en tu vida que podría alterar tus emociones. A pesar de que la intuición te diga que deberías evitarla, es posible que no te quedes con la idea. Cuidado con los celos ya que en esta etapa te podrían llevar a conflictos y discusiones de mucha intensidad. Tendencia a los triángulos amorosos.

Capricornio en el dinero

Un nuevo proyecto te dará las mejores que estabas buscando a nivel material. Tendrás que saber acoplar actividades que sean paralelas y que sumen a tu economía. Escucha las nuevas ideas que se pueden presentar en esta etapa. Todo lo novedoso traerá buenos resultados económicos y buena proyección.

Compatibilidad de Capricornio

Compatibilidad del signo zodiacal de Capricornio en el Horóscopo semanal de Jhan Sandoval. Los capricornianos son intelectuales y ordenados, metódicos y organizados, los Capricornio se llevarían muy bien con un Sagitario, que lleva un estilo de vida organizado y adora planificar ordenadamente.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotísmo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.